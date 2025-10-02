سلمانخواه: گیلان به‌ دنبال ایجاد گردشگری مسئولانه است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمان‌خواه صبح پنجشنبه در آیین بزرگداشت روز جهانی گردشگری و هفته ملی گردشگری که در تالار مرکزی رشت برگزار شد بر ظرفیت‌های بی‌نظیر استان گیلان در حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: گیلان تپنده‌ترین رگ فرهنگ زنده ایران است.

سلمان‌خواه با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی استان گیلان افزود: گیلان نه‌ تنها سرزمینی سرسبز در دل طبیعت بلکه برگ درخشانی از کتاب تمدن ایران است.

وی ادامه داد: از تپه مارلیک و گورستان‌های باستانی تا جنگل‌های هیرکانی و دریای کاسپین این استان با بیش از ۵ هزار میراث تاریخی و ۱۴۰ اثر ناملموس ظرفیت تبدیل شدن به مقصدی بین‌المللی را دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با بیان اینکه گردشگری واقعی گیلان تنها سفر در جغرافیا نیست، افزود: این سفر عبور از مسیرهای سنتی، شناخت آیین‌های محلی، خوراک اصیل و تعامل انسانی است.

سلمان خواه گیلان تصریح کرد: کاروانسراهای تاریخی، روستاهای ملی و جهانی، صنایع‌دستی اصیل و معماری بومی نمونه‌ای زنده از پیوند فرهنگ و طبیعت هستند.

وی بر ضرورت طراحی بسته‌های گردشگری متنوع، توسعه زیرساخت‌های بوم‌گردی، میراث و صنایع‌دستی و برگزاری رویدادهای فرهنگی، سمینارها و کنفرانس‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: با مدیریت روستاها در سه محور رویدادمحور و عنصرمحور می‌توان شبکه‌ای هماهنگ از گردشگری اجتماع‌محور را شکل داد و گیلان را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان گردشگری شهری را تلاقی منحصر به‌فردی از معماری بومی، بافت تاریخی و سبک زندگی مردمی دانست و افزود: این نوع گردشگری می‌تواند الگویی پویا برای توسعه پایدار، اقتصاد خلاق و تقویت تعلق مکانی باشد.

سلمان‌خواه با اشاره به شعار جهانی گردشگری «تحول پایدار» و شعار استانی «گردشگری مسئولانه، محیط زیست جاودانه» گفت: موفقیت گردشگری استان تنها با مشارکت فعال بخش خصوصی، حمایت مسئولان، مسئولیت‌پذیری محیط زیستی و حکمرانی مشارکتی ممکن است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان افزود: باید با رعایت حقوق بین‌نسلی، میراث فرهنگی و سرمایه‌های طبیعی را برای آیندگان حفظ کنیم.

سلمانخواه در پایان از حضور ارزشمند مدیران ملی، مسئولان استانی، فعالان گردشگری و خانواده‌های معظم شهدا در این آیین قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود : این هم‌افزایی ماندگار، مسیر روشنی برای آینده گردشگری گیلان رقم بزند.