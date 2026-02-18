به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمانخواه شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی بین‌الملل و دیپلماسی عمومی که با حضور مشاور عالی وزیر و معاون امور بین‌الملل برگزار شد، با خوشامدگویی به میهمانان اظهار کرد: حضور مسئولان حوزه دیپلماسی فرهنگی در گیلانِ فرهنگی، تاریخی و تمدنی، فرصت مغتنمی برای تقویت تعاملات بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه از مدت‌ها پیش پیگیر برگزاری این نشست و حضور رئیس مرکز امور بین‌الملل و دیپلماسی وزارت میراث‌فرهنگی در گیلان بودیم، افزود: هدف از این همنشینی، گفت‌وگو پیرامون بین‌المللی‌سازی ظرفیت‌های ایران با تکیه بر مؤلفه‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی و ایجاد هم‌افزایی میان فعالان عرصه بین‌الملل و بخش خصوصی است.

سلمانخواه با اشاره به طرح برخی موضوعات مهم در این نشست تصریح کرد: یکی از مباحث حائز اهمیت، پیگیری پرونده‌های مرتبط در دبیرخانه یونسکو است که بخشی از دیپلماسی فرهنگی کشور را تشکیل می‌دهد و با نگاه مثبت در سطح وزارتخانه دنبال خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با تأکید بر جایگاه تمدنی ایران گفت: ایران با برخورداری از نوارهای باشکوه جنگلی و ساحلی، در طول تاریخ از تمدنی غنی و فرهنگی ریشه‌دار بهره‌مند بوده و مردمان این سرزمین همواره در کنار یکدیگر زیستی مسالمت‌آمیز داشته‌اند.