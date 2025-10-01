سلمانخواه: گیلان باید از گردشگری فصلی عبور کند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمانخواه عصر چهارشنبه همزمان با هفته گردشگری در افتتاح یک هتل آپارتمان در انزلی با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی استان گیلان گفت: گیلان در کنار کوه جنگل و دریا با تمدن‌های کهن املش، دیلم و دیلمیان، شهر اسلامی گسگر و نهضت جنگل و … از ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه گردشگری برخوردار است که باید این عناصر نیز در طراحی تورهای گردشگری و سبد گردشگری استان لحاظ شوند.

وی با تأکید بر اینکه بازدید از کوه، جنگل و دریا یک سیر طبیعی است و نه هنر گردشگری افزود: باید گردشگری را از سطح بازدیدهای فصلی فراتر ببریم و به سمت معرفی تمدن، فرهنگ، ادبیات و تاریخ گیلان حرکت کنیم.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان در ادامه افزود: منطقه آزاد انزلی امروز به عنوان کانون فرهنگی، اقتصادی و دیپلماسی گردشگری نقش مهمی در مناسبات منطقه‌ای ایفا می‌کند.

سلمانخواه با اشاره به آمار و ظرفیت‌های گردشگری استان گیلان گفت: بیش از ۳۶۰۰ تأسیسات گردشگری فعال در استان وجود دارد و ۱۱۲ هتل و هتل‌آپارتمان، به علاوه مجتمع‌های رفاهی و خدماتی در گیلان فعالیت میکند.

وی همچنین از افتتاح ۲۲ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۱,۶۵۰ میلیارد تومان در هفته گردشگری خبر داد و افزود: احداث ۲۵۲ پروژه گردشگری با ارزش سرمایه‌گذاری ۳۴ هزار میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۵ هزار نفر در استان گیلان در جریان است

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: ظرفیت ۷۰ هزار تخت اقامتی در استان گیلان پاسخگوی حجم بالای گردشگران این استان نیست

سلمان‌خواه با اشاره به ورود گردشگران از کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق، و کشورهای حوزه دریای خزر خواستار توسعه زیرساخت‌های اقامتی و آموزش نیروی انسانی در حوزه گردشگری شد و افزود: متاسفانه در برخی شهرستان‌ها حتی امکان اقامت ارزان‌قیمت وجود ندارد.

وی در پایان با تاکید بر تقویت شبکه اقامتی شبستان ضمن قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری، تأکید کرد: همه ما باید به تاریخ، تمدن و فرهنگ کشورمان توجه ویژه داشته باشیم و با توسعه زیرساخت‌ها، گیلان را به مقصدی پایدار برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کنیم.