وزیر راه و شهرسازی:

تکمیل بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت با پیگیری ویژه ادامه دارد

رشت- وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصدی بیمارستان لاکان رشت گفت: تکمیل بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت با پیگیری ویژه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان رشت در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: این بیمارستان که نزدیک به دو دهه از زمان کلنگ‌زنی آن می‌گذرد، زحمات زیادی کشیده و اکنون در مرحله نهایی پیشرفت فیزیکی قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در تکمیل پروژه افزود: پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۹۰ درصد است، اما کارهای پایانی سختی باقی مانده که نیازمند پیگیری‌های ویژه است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تأکید بر پایین بودن سرانه درمانی در استان گیلان که به دلیل شرایط توریستی و جمعیت شهر رشت و شهرستان‌های پیرامونی، نیازمند توجه ویژه است، گفت: با هماهنگی‌های انجام شده و پیگیری نمایندگان و استاندار، خوشبختانه تأمین تجهیزات بیمارستانی بیش از ۸۰ درصد آماده شده است.

وی افزود: از یک ماه پیش عملیات تسریع در تکمیل جاده دسترسی به بیمارستان آغاز شده و تلاش می‌کنیم تا راه دسترسی مناسب و ایمن فراهم شود.

فرزانه صادق در پایان به موضوع مدیریت پسماند بیمارستانی و حفظ محیط زیست اشاره کرد و گفت: تصفیه آب و فاضلاب نیز در طرح لحاظ شده است تا با رعایت مسائل زیست‌محیطی، پسماند بیمارستان به شکل مناسبی مدیریت شود.

