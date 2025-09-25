به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح پنجشنبه در بدو ورود به استان گیلان در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به بازدیدهای میدانی و جلسات کارشناسی، گفت: بازدیدها و بررسی‌های انجام شده، مبنای تصمیم‌گیری و تأمین اعتبار برای اجرای پروژه‌ها خواهد بود و دولت با جدیت در پی تکمیل آن‌ها است.

وی با بیان اینکه دولت با جدیت تکمیل پروژه‌های عمرانی گیلان را دنبال می‌کند، افزود: در حوزه‌های مسکن، خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه راه‌ها برنامه‌های گسترده‌ای در دست اقدام است که با مدیریت مناسب می‌توان روند پیشرفت استان را سرعت بخشید.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور معاونان وزارتخانه در شهرستان‌های مختلف استان، خاطرنشان کرد: امشب با جمع‌بندی گزارش‌ها، تصمیمات نهایی برای تسریع در تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌ها اتخاذ خواهد شد.