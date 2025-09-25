بازدید وزیر راه از طرح جامع فرودگاه سردار جنگل رشت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح پنجشنبه با حضور در استان گیلان از روند اجرای طرح توسعه جامع و استاندارد سازی فرودگاه سردار جنگل رشت بازدید کرد.

در این بازدید، وزیر راه شهرسازی و استاندار گیلان از نزدیک با مراحل اجرایی طرح و امکانات فرودگاه آشنا شده و بر تسریع در روند اجرای پروژه به منظور ارتقای استانداردهای ایمنی و افزایش ظرفیت پروازها تأکید کردند.

وزیر راه و شهرسازی بر حمایت همه‌جانبه وزارتخانه از پروژه‌های توسعه‌ای و استانداردسازی فرودگاه‌های استان‌ها به ویژه گیلان تأکید کرد و بر اهمیت اجرای طرح‌ها مطابق با برنامه زمان‌بندی شده تأکید نمود.

«هادی حق‌شناس استاندار گیلان» در این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی در استان، اظهار کرد: ارتقای فرودگاه رشت نقش مهمی در رونق گردشگری، توسعه اقتصادی و تسهیل ارتباطات بین‌المللی استان خواهد داشت.

وی با اشاره به روند رو به رشد پروازهای داخلی و بین‌المللی در فرودگاه سردار جنگل رشت، خواستار توجه ویژه به افزایش ظرفیت اپرون (صحن) و طول باند فرودگاه شد و افزود: با تکمیل این طرح‌ها، فرودگاه رشت می‌تواند در آینده با افزایش سطح ایمنی پروازها پذیرای هواپیماهای پهن پیکر باشد.

این پروژه شامل استانداردسازی باند فرودگاه، بهبود سیستم‌های ناوبری و افزایش ظرفیت پذیرش پروازهاست که انتظار می‌رود با بهره‌برداری از آن، فرودگاه رشت به یکی از فرودگاه‌های پیشرفته شمال کشور تبدیل شود.