وزیر راه و شهرسازی وارد گیلان شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح پنجشنبه با استقبال مسئولان استان گیلان از طریق فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت وارد استان شد.

وی در جریان این سفر ضمن بازدید از طرح توسعه فرودگاه رشت (استانداردسازی باند فرودگاه) از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان بازدید و در بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان حضور خواهد یافت.

همچنین فرزانه صادق در جلسه بررسی راه‌آهن رشت- آستارا شرکت می‌کند و در ادامه در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان گیلان حضور خواهد یافت.

دیدار با خانواده شهدا و شرکت در نشست مجمع نمایندگان استان، شورای اداری و برنامه‌ریزی استان از دیگر برنامه‌های این سفر است.