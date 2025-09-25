سد «تاج امیر» دلفان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه با حضور وزیر نیرو، استاندار لرستان و نماینده دورود و ازنا از طریق ارتباط تلفنی با محل برگزاری آئین افتتاح سد «تاج امیر»، این سد با دستور وزیر نیرو افتتاح شد.

عباس علی آبادی وزیر نیرو در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت رشادت‌های مردم لرستان در همه عرصه‌های دفاع و ایثار گفت: به علت فشردگی طرح‌ها و تغییر برنامه‌ها امکان حضور در این آئین را نیافتیم.

وی افزود: امیدواریم که به زودی و برای افتتاح طرح‌های جدید و بزرگ‌تر در این شهرستان حاضر شویم.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی گفت: مردم غیور لرستان در این جنگ با تمام توان در برابر دشمن ایستادگی کردند و خدمت به مردم لرستان وظیفه همه نهادها است.

معاون پارلمانی وزیر نیرو نیز در آئین افتتاح سد تاج امیر گفت: این سد به همت شرکت آب منطقه‌ای لرستان ایجاد و شبکه پایین دست آن نیز صورت گرفته است.

آرش کردی افزود: اعتبار هزینه شده برای این طرح هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: این طرح یکی از طرح‌های فاخر استان لرستان است که تاکنون بیشتر از دو و نیم میلیون مترمکعب آب در آن ذخیره شده و برای شرب شبکه پایین دست، استفاده خواهد شد.