پیرصالحی: بودجه دارو و تجهیزات باید تفکیک شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی، در نشست هماندیشی تأمین پایدار دارو، گفت: بحث جداسازی بودجه تجهیزات و دارو یک موضوع ضروری است و این بودجه باید تفکیک شود.
وی افزود: گاهی اوقات معاون توسعه دانشگاه به ما زنگ میزند که بدهی ما کی تسویه میشود. به رغم اینکه فکر میکنم پیگیری این مسائل بر عهده دانشگاهها است، ما آن را پیگیری میکنیم و دیروز هم وزیر بهداشت جلسه داشتند تا هزینههای بخش دارویی تأمین شود.
پیرصالحی گفت: ما تلاش میکنیم این بدهیها پرداخت شود؛ چون اگر پول به شرکتها نرسد این زنجیره قطع میشود.
وی افزود: ما مسئول تأمین ذخایر هم هستیم و ۳۵۰ قلم دارو و ۳۵۰ قلم تجهیزات را تأمین میکنیم اما وظیفه اصلی ذخیره با دانشگاهها است که باید برای خودشان تأمین کنند.
پیرصالحی اظهار داشت: باید به سمت تغییر ساختار در دانشگاهها برویم که بتوانیم پول دارو و تجهیزات به سمت غذا و دارو بیاید اما احتمالاً دانشگاهها مقاومت میکنند چون آن بودجه را جای دیگر هزینه میکنند.
وی افزود: پخشها شرایط دانشگاههای کشور را درک میکنند و در مقابل دانشگاه باید کمک کند تا جریان نقدینگی قطع نشود و آنهایی که در زمینه پخش فعالیت میکنند باید مراقب باشند خدمات به بیماران بیمارستانی قطع نشود.
پیرصالحی ادامه داد: باید مشکلات یکدیگر را درک کنیم و کمک کنیم تا بیمار کمترین دغدغه را داشته باشد.
وی گفت: ما نیز به عنوان سازمان غذا و دارو تلاش میکنیم بودجه اضافی را به این حوزه بیاوریم و مشکل موجود در این بخش را حل کنیم.
