پیرصالحی: ورود به تولید داروهای نادر مسیر طولانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با بیان اینکه داروهای حیاتی و نادر جایگزینپذیر نیستند، گفت: تأمین این داروها باید در اولویت برنامههای ملی قرار گیرد و تمامی ظرفیتها برای حمایت از بیماران خاص به کار گرفته شود.
وی افزود: سرمایهگذاری در تولید داروهای حیاتی اقدامی راهبردی است که علاوه بر ارتقای سطح سلامت، دسترسی بیماران را به ویژه در مناطق کمتر برخوردار تسهیل میکند.
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: مجموعههای ملی در حوزه دارو، اقدامات مؤثری را آغاز کردهاند و تداوم این روند میتواند به توسعه جایگاه ایران در تولید داروهای خاص منجر شود.
پیرصالحی یادآور شد: تجربه جهانی نشان میدهد ورود به تولید داروهای نادر مسیر طولانی دارد، اما با همافزایی و تمرکز ملی میتوان این مسیر را با سرعت و اثربخشی بیشتری طی کرد.
