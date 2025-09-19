پیرصالحی: ورود به تولید داروهای نادر مسیر طولانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با بیان اینکه داروهای حیاتی و نادر جایگزین‌پذیر نیستند، گفت: تأمین این داروها باید در اولویت برنامه‌های ملی قرار گیرد و تمامی ظرفیت‌ها برای حمایت از بیماران خاص به کار گرفته شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در تولید داروهای حیاتی اقدامی راهبردی است که علاوه بر ارتقای سطح سلامت، دسترسی بیماران را به ویژه در مناطق کمتر برخوردار تسهیل می‌کند.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: مجموعه‌های ملی در حوزه دارو، اقدامات مؤثری را آغاز کرده‌اند و تداوم این روند می‌تواند به توسعه جایگاه ایران در تولید داروهای خاص منجر شود.

پیرصالحی یادآور شد: تجربه جهانی نشان می‌دهد ورود به تولید داروهای نادر مسیر طولانی دارد، اما با هم‌افزایی و تمرکز ملی می‌توان این مسیر را با سرعت و اثربخشی بیشتری طی کرد.