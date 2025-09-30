برخی خطوط تولید دارو در ایران فاقد استانداردهای جهانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید محمد پاکمهر افزود: در حال حاضر، حدود ۳ هزار قلم دارو در کشور تولید یا وارد می‌شود که از این تعداد، حدود ۷۲۰ قلم در فهرست داروهای اساسی قرار دارد و از این میان، حدود ۱۰۰ قلم وارداتی است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت داروسازی کشور، سودآوری پایین به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب آن با تورم در مواد اولیه و تجهیزات است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر لزوم حمایت جدی از صنعت دارویی کشور تأکید و تصریح کرد: برخی دستگاه‌هایی که پیش‌تر با ۱۰ میلیارد تومان قابل تهیه بودند، اکنون قیمتی بالغ بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان دارند. بنابراین، ضرورت حمایت مالی و تسهیلات بانکی برای این شرکت‌ها به طور کامل مشهود است.

پاکمهر همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای GMP در تمامی خطوط تولید دارو، افزود: متاسفانه برخی از خطوط تولید دارو، فاقد استانداردهای جهانی تولید دارو (GMP) هستند البته این به معنای کیفیت پایین داروها نیست بلکه کیفیت داروها قابل قبول است اما با توجه به حساسیت بالای تولید دارو، رعایت آخرین استانداردهای بین‌المللی در این زمینه الزامی است و دولت باید برای نوسازی خطوط فرسوده و جایگزینی ماشین آلات فرسوده دارو و ارتقاء سطح کیفی تولید دارو، حمایت ها و نظارت های لازم را انجام دهد.

وی از تداوم بازدیدهای نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از دیگر صنایع دارویی، به ویژه شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت: در جلسات آتی کمیسیون با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، نمایندگان بخش خصوصی و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت، چالش‌ها و راهکارهای موجود بررسی و جمع‌بندی خواهد شد و هدف ما این است که شرکت‌های تولیدکننده آسیب نبینند و دارو هم با قیمت مناسب و آسان به دست مردم برسد.

پاکمهر ادامه داد: بیش از ۷ ماه از سال گذشته و تغییرات قیمتی قابل‌توجهی در داروها رخ نداده است، بنابراین بیمه ها باید مابه‌التفاوت قیمت ها را تقبل کنند و توجه به پرداخت‌های به موقع به شرکت‌های دارویی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا این شرکت‌ها با مشکلات نقدینگی مواجه نشوند؛ تمامی تلاش ما این است که با نگاه حمایتی، چالش‌های پیش‌روی مردم در حوزه تأمین دارو رفع شود و در عین حال، قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین شود که مصرف کننده نهایی نیز آسیب نبیند.