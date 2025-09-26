  1. سلامت
۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۱

اهمیت تفاهم‌نامه وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد

رئیس سازمان غذا و دارو، درباره اهمیت تفاهم‌نامه وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، درباره امضای تفاهم‌نامه مشترک وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، گفت: این همکاری نقطه عطفی در هم‌افزایی نهادهای نظارتی و ارتقای کیفیت و ایمنی فرآورده‌های غذایی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی است.

وی افزود: با امضای تفاهم‌نامه، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد روندهای موازی در حوزه ارتقای کیفیت و سلامت فرآورده‌ها را کاهش می‌دهند. این اقدام به سازمان غذا و دارو امکان می‌دهد تا فرآیند نظارت و تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی را سریع‌تر و کارآمدتر انجام دهد.

پیرصالحی ادامه داد: پذیرش نتایج آزمون‌های آزمایشگاه‌های مورد تأیید طرفین و استفاده از بازرسی‌های مشترک مسیر نظارت دقیق‌تر و سریع‌تر را هموار می‌کند. کاهش نمونه‌برداری‌های تکراری و بهبود هماهنگی میان نهادها موجب افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت محصولات سلامت‌محور می‌شود.

وی تصریح کرد: این تفاهم‌نامه سه ساله است و ظرف دو هفته آینده با تشکیل کارگروه‌های تخصصی وارد فاز اجرایی خواهد شد. هدف سازمان غذا و دارو تضمین بالاترین سطح کیفیت و ایمنی فرآورده‌های سلامت‌محور و ارتقای جایگاه ایران در عرصه ملی و بین‌المللی استانداردسازی است.

