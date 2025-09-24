  1. سلامت
پیرصالحی: صنعت داروسازی کشور تاب آوری خودش را نشان داده است

رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به شرایط کشور، گفت: صنعت داروسازی ما، تاب آوری خودش را نشان داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، روز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴، در نمایشگاه دارو و صنایع وابسته که در مصلای امام خمینی تهران برگزار می‌شود، گفت: صنعت داروسازی کشور از سابقه خوبی در جهان برخوردار است و امروز با حضور بیش از ۲۲۰ تولید کننده دارو، تضمین کننده دسترسی مردم به دارو هستیم.

وی افزود: با همه سختی‌هایی که متوجه کشور است، صنعت داروسازی ما تاب آوری خودش را نشان داده است.

پیرصالحی اظهار داشت: داروهای جدید و دانش جدید داروسازی را در نمایشگاه امسال ملاحظه خواهید کرد.

وی گفت: ما باید تلاش کنیم تا دغدغه‌های فعالان صنعت داروسازی کشور کمتر شده تا بهتر بتوانند در مسیر تولید دارو گام بردارند.

معاون وزیر بهداشت افزود: ما این آمادگی را برای صادرات دارو و مواد اولیه دارویی داریم و همچنین، این آمادگی را داریم که دانش تولید داروهای جدید را با سایر کشورهای دیگر به اشتراک بگذاریم.

وی گفت: تلاش ما برای دسترسی عادلانه مردم به داروهای با کیفیت است.

