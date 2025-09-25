به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، دنی ویلنوو برای ساخت فیلم جدید «جیمز باند»، یک بازیگر بریتانیایی ناشناس را در نقش اصلی یعنی مأمور ۰۰۷ به کار خواهد گرفت.
طبق گزارشهای جدید دنی ویلنوو کار یافتن بازیگر نقش جیمز باند بعدی را سال آینده و پس از پایان تولید «تلماسه: قسمت سوم» شروع خواهد کرد و زمان فیلمبرداری سال ۲۰۲۷ خواهد بود.
به گفته منابع، این کارگردان و همکارانش در جستوجوی یک چهره تازه و ناشناخته هستند تا در لباس رسمی ۰۰۷ در بیست و ششمین فیلم جیمز باند جلوی دوربین برود. به این ترتیب معیارهای تعیین شده توسط ویلنوو نامهایی را که تاکنون به صورت آنلاین و توسط لابیگران مطرح شده بود، پاک میکند.
با این حال یک چیز قطعی شده: باند همانطور که از ابتدا توسط خالق آن، ایان فلمینگ خلق شده، مرد باقی خواهد ماند و این نقش به یک بازیگر بریتانیایی خواهد رسید.
تقریبا هر نامی که به صورت آنلاین تاکنون مطرح شده؛ از جمله تام هالند و هریس دیکینسون نیز در این رقابت حضور نخواهند داشت. چیزی که فیلمسازان میخواهند، فردی نسبتا «ناشناخته»، احتمالا در اوایل ۳۰ سالگی و بازیگر جوانتری است که با توصیف فلمینگ از باند به عنوان یک ابزار بیصدای کشنده ظاهر شود.
در حالی که استیون نایت، فیلمنامهنویس «باند ۲۶» برای آمازون امجیام است؛ «پیکی بلایندرز» و «وعدههای شرقی» او نشان میدهد که با توجه به سابقه داستانسرایی خشن و بیرحمانه نایت، باند جدید خواهد توانست با دست خالی و در یک چشم به هم زدن آدم بکشد! و این بازگشت آشکار به نسخه بیرحمانهتر فلمینگ از این شخصیت است.
گفته شده نایت به شدت از رمانهای اولیه فلمینگ الهام گرفته که شاید به معنای بازگشت به پیشینه باند در نیروی دریایی سلطنتی و همکاری وی با MI6 باشد.
با توجه به زمان بندی کار ویلنو، انتظار میرود تولید جیمز باند ۲۶ سال ۲۰۲۷ آغاز و سال ۲۰۲۸ راهی سینماها شود.
