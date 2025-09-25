به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، ارتش اشغالگر صهیونیستی از بامداد گذشته تاکنون به تجاوزات خود با انجام حملات هوایی شدید به ویژه در شهر غزه ادامه داده تا علاوه بر شهادت تعداد زیادی از فلسطینی‌ها، ساکنان را مجبور به آواره شدن به مرکز و جنوب نوار غزه کند.

بر اساس این گزارش، صهیونیست‌ها خانه‌ای را بمباران کردند که متعلق به خانواده ابودحروج بود و آوارگان فلسطینی را در شمال الزوایده در مرکز نوار غزه پناه داده بود. در این حمله ۱۱ تن به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین در بمباران خانه‌ای متعلق به خانواده وادی در نزدیکی بیمارستان اردنی در غرب خان‌یونس ۳ نفر دیگر به شهادت رسیده و چندین تن زخمی شدند.

از سوی دیگر در حمله موشکی بالگردهای رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در اردوگاه شماره ۲ النصیرات در مرکز نوار غزه چندین فلسطینی زخمی شدند.

صهیونیست‌ها همچنین یک منزل فلسطینی در خیابان یافا در محله التفاح واقع در شهر غزه را نیز هدف حمله هوایی قرار دادند.

در نتیجه تشدید حملات صهیونیست‌ها، اوضاع بهداشتی و درمانی در این باریکه رو به وخامت بیشتر گذاشته است. گزارش رسیده از غزه حاکی از آن است که کودکان بیمار در راهروهای مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس در جنوب نوار غزه روی زمین و تخت‌های موقت انباشته شده‌اند. کمبود شدید تخت و ازدحام ناشی از آوارگی هزاران خانواده از شمال نوار غزه، این مرکز درمانی را به مرز فروپاشی رسانده و کارشناسان نسبت به وقوع فاجعه‌ای جدی در حوزه سلامت هشدار می‌دهند