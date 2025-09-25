اذعان ارتش رژیم صهیونیستی: ۱۷۰ حمله به غزه در یک روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که طی شبانه روز گذشته بیش از ۱۷۰ حمله علیه اهداف مختلف در نوار غزه انجام داده است.

منابع رسانه‌ای گزارش می‌دهند که تمامی این حملات علیه اهداف غیر نظامی در غزه صورت گرفته و مردم و افراد منتظر در صفوف دریافت کمک‌ها را هدف قرار می‌دهد. در همین رابطه صهیونیست‌ها شب گذشته خانه‌ای را بمباران کردند که متعلق به خانواده ابو دحروج بود و آوارگان فلسطینی را در شمال الزوایده در مرکز نوار غزه پناه داده بود. در این حمله ۱۱ تن به شهادت رسیده و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین امروز نیز ۳ نفر از فلسطینی‌های منتظر برای دریافت کمک‌های انسانی در نتیجه حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند.

از سوی دیگر در بمباران خانه‌ای متعلق به خانواده وادی در نزدیکی بیمارستان اردنی در غرب خان‌یونس ۳ نفر دیگر به شهادت رسیده و چندین تن زخمی شدند.

در حمله موشکی بالگردهای رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در اردوگاه شماره ۲ النصیرات در مرکز نوار غزه چندین فلسطینی زخمی شدند.

صهیونیست‌ها همچنین یک منزل فلسطینی در خیابان یافا در محله التفاح واقع در شهر غزه را نیز هدف حمله هوایی قرار دادند.