شهرک تخصصی خودرو و قطعات در ارومیه ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت صنایع خودرو استان، اظهار کرد: شاه بیت توسعه صنعت خودرو در آذربایجان‌غربی، تریلی‌سازی و پس از آن قطعه‌سازی بوده و ایجاد شهرک تخصصی خودرو و قطعات در مرکز استان از برنامه‌های محوری ماست.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم بازتعریف جایگاه صنعتی استان، گفت: حلقه مفقوده توسعه استان، صنعت خودرو است؛ چراکه در تمامی کشورهای توسعه‌یافته، صنعت خودرو محور تحول صنعتی و اشتغال‌زایی بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت داشتن اطلاعات دقیق و نظام‌مند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اظهار کرد: استان آذربایجان غربی نیازمند خودروسازی است و ما باید در حوزه خودرو یک بانک اطلاعات جامع در استان ایجاد کنیم و حلقه های مفقوده زنجیره این صنعت را در استان با ایجاد حلقه های جدید تکمیل کنیم.

رحمانی با اشاره به ظرفیت بالای استان در صنعت خودرو گفت: آذربایجان‌غربی در تعداد رتبه اول کشوری و پس از تهران و قزوین، رتبه سوم کشور را از نظر ظرفیت تولید تریلر دارد. از همه دستگاه‌های اجرایی می‌خواهم که به جای ایجاد مانع، مسیر توسعه صنعتی را برای سرمایه‌گذاران هموار کنند.

آذربایجان‌غربی به قطب قطعه‌سازی کشور تبدیل شود

وی همچنین از مذاکره خود با خودروسازان خبر داد و از اعلام آمادگی مدیرعامل ایران‌خودرو برای راه‌اندازی خط تولید خودروی سواری در ارومیه با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو خبر داد و گفت: از این طرح استقبال کرده‌ایم، اما اولویت اصلی ما حمایت از تولیدکنندگان بومی و فعالان داخلی استان است.

رحمانی با بیان اینکه سهم واقعی آذربایجان‌غربی از تولید ناخالص داخلی کشور، متناسب با ظرفیت تاریخی و جغرافیایی آن نبوده و باید این روند اصلاح شود، افزود: توسعه صنعت و مرز از اولویت‌های ما بوده، اما صنایع پرمصرف آب را نخواهیم پذیرفت.

وی بر ضرورت تسهیل فرایند صدور مجوزها نیز تاکید کرد و افزود: مدیران باید با تفکرات باز، مسیر توسعه را هموار کنند و سرمایه‌گذاران متعددی آماده ورود به استان هستند و باید دست آن‌ها را بگیریم، نه اینکه باعث دلسردی‌شان شویم.

رحمانی همچنین با بیان اینکه تأمین تسهیلات و ارز برای واحدهای تولیدی باید در قالب یک بسته جامع دنبال شود، اضافه کرد: ما اتاق فکر خودرو را در استان تشکیل خواهیم داد و هدف نهایی ما این است که آذربایجان‌غربی به قطب قطعه‌سازی کشور تبدیل شود.

توسعه صنعت خودروسازی به شناسنامه صنعتی آذربایجان غربی تبدیل شود

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه زمان برای تحول صنعتی استان محدود بوده و نباید فرصت‌ها را از دست دهیم، افزود: توسعه صنعت خودرو برای ما یک سیاست اصلی بوده و باید به شناسنامه صنعتی استان تبدیل شود.

در این جلسه که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان واحدهای صنعتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، آخرین وضعیت تولید، اشتغال و چالش‌های پیش‌روی صنایع خودرو، نیرومحرکه و قطعه‌سازی در استان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مدیران واحدهای صنعتی حاضر در جلسه به بیان مشکلات و پیشنهادهای خود در زمینه تأمین نقدینگی، بازار فروش، صادرات و واردات مواد اولیه پرداختند.