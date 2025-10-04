  1. استانها
مهدی آبادی: تعامل پلیس و اداره زندان بم باعث کاهش جمعیت کیفری می شود

بم- رئیس اداره زندان بم گفت: همکاری و تعامل پلیس و اداره زندان شهرستان بم می‌تواند روند رسیدگی و پیشگیری از جرائم را تسریع بخشد و به کاهش جمعیت کیفری کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدی آبادی، بعد از ظهر شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی شهرستان بم ضمن تقدیر از تعامل سازنده مجموعه انتظامی با اداره زندان، اظهار داشت: همکاری و تعامل پلیس با اداره زندان می‌تواند روند رسیدگی و پیشگیری از جرائم را تسریع بخشد و به کاهش جمعیت کیفری کمک کند.

وی با اشاره به اولویت‌های اداره زندان‌های بم در سال جاری، افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های زندان بم استفاده از حضور کارشناسان و روانشناسان در راستای آگاه‌سازی و اصلاح مجرمین و بزهکاران است.

وی اصلاح مجرمان و تبهکاران را یکی از راهکارهای اساسی برای تقویت امنیت جامعه دانست و تصریح کرد: برای اجرای مؤثر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، از حضور کارشناسان انتظامی برای آموزش، آگاه‌سازی و پیشگیری از جرائم در محیط زندان استقبال خواهیم کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بم، نیز در این دیدار گفت: پلیس در کنار انجام اقدامات پیشگیرانه انتظامی، به طور جدی به دنبال پیشگیری اجتماعی و آگاه‌سازی شهروندان از آسیب‌ها و جرائم است تا میزان افرادی که به دلیل ناآگاهی از عواقب جرائم، روانه زندان می‌شوند، کاهش یابد.

سرهنگ عباس احمد پور، افزود: برگزاری نشست‌های مستمر با هدف احصاء نقاط قوت و ضعف، هماهنگی جهت سرعت عمل و دقت نیروهای عمل‌کننده و ارتقاء آموزش کارکنان اهمیت دارد.

وی خواستار تعامل و همکاری بیشتر و گسترده‌تر فرماندهی انتظامی بم با اداره زندان این شهرستان در این خصوص شد.

