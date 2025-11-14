پژمان فر: صنعت خودروسازی کشور در تامین رضایتمندی مردم دچار مشکل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر، ظهر جمعه در حاشیه بازدید از واحدهای خودروسازی در منطقه ویژه اقتصادی بم در جمع خبرنگاران، بر لزوم افزایش رضایتمندی عمومی از محصولات داخلی در سایه ظرفیت‌های بالای خودروسازی در استان کرمان تأکید کرد.

وی در تشریح جزئیات سفر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به کرمان گفت: در این سفر توفیق شد تا هم در حوزه معدن، از مجتمع‌های بزرگی نظیر گل‌گهر و گهر زمین بازدید کنیم و هم از نزدیک با برخی از مشکلات حوزه کشاورزی استان کرمان آشنا شویم.

وی افزود: در کنار این موارد، صنعت خودروسازی یکی از مباحث مهم مطرح در استان کرمان است و ما ظرفیت بالایی را در بخش خودروسازی کرمان مشاهده کردیم.

پژمان فر، با اشاره به وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صنعت خودروسازی باید بتواند رضایتمندی نهایی مردم را به عنوان مصرف‌کننده ارتقا دهد و ما با این هدف وارد شدیم که فرآیندهای خودروسازی را بررسی کنیم؛ زیرا خودروسازان ما با وجود تلاش‌های صورت گرفته، همچنان در تأمین رضایتمندی کامل مردم دچار مشکل هستند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ما موظفیم ضمن بررسی دقیق این مسائل و مشکلات، حمایت‌های لازم را از تولیدکنندگان اعمال کنیم تا بتوانیم هم نیاز داخلی را تأمین کنیم و هم خودروی تولیدی، از نظر قیمت و کیفیت، قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را در داخل و بازارهای جهانی کسب نماید.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه تولید خودروی ملی، تأکید کرد: برنامه ما برای خودروی ملی این است که بتوانیم عمق داخلی‌سازی آن را حداقل به مرز ۸۰ درصد برسانیم.

پژمان فر، معیار دوم را فراگیری مصرف دانست و افزود: ما باید خودروهایی تولید کنیم که اقشار مختلف جامعه بتوانند از آن استفاده کنند؛ تولید نباید به شکلی باشد که قیمت تمام‌شده صرفاً پاسخگوی اقشار مرفه باشد.

وی ادامه داد: حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که ضمن رشد چشمگیر در عمق داخلی‌سازی، قیمت نهایی نیز پاسخگوی نیاز همه گروه‌ها باشد و خودروسازانی که بتوانند به این استانداردهای کیفی و قیمتی نزدیک شوند، در مسیر تولید خودروی اصلی و ملی قرار خواهند گرفت.