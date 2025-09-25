تساوی ارزشمند فجر در تبریز؛ تراکتور قدرشناسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بین تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و فجر سپاسی شیراز از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه سردار سلیمانی پیگیری شد که با تساوی بدون گل در نیمه اول پایان یافت.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی شیری (۶۹- تیبور هلیلوویچ)، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، دوماگوی دروژدگ و خامروبکوف (۷۹- لوژکیا)

ترکیب فجرسپاسی:

علی غلام‌زاده، محمد آژیر، سینا شاه‌عباسی، میثم مرادی، ساسان جعفری‌کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی (۷۹- مجتبی حقدوست)، سعید زارع (۶۹- میثم مرادی)، حسین شهابی (۷۹- امیر طاهر) و یادگار رستمی (۴۶- شروین بزرگ).

فجر دنبال ضدحمله

دو تیم در نیمه نخست موقعیت‌هایی را داشتند که مهم‌ترین صحنه در دقیقه ۴۴ برای تراکتور روی دروازه شیرازی‌ها رقم خورد. تراکتور در این لحظه توسط دروژدک دروازه میهمان شیرازی را باز کرد اما گل او به دلیل لمس توپ توسط دست امیرحسین حسین زاده مهاجم تراکتور از سوی داور مردود اعلام شد.

فجر نیز با استفاده از سرعت بالای انتقال توپ بین خط میانی و حمله دنبال استفاده از ضد حمله بود که یک بار توانست دروازه بیرانوند را هم تهدید کند اما کارساز نبود تا دو تیم در نیمه اول به تساوی برسند.

نیمه دوم یکطرفه

بازی در نیمه دوم تقریباً یکطرفه به سود میزبان جریان داشت. شاگردان دراگان اسکوچیچ بازی مالکانه و رو به جلویی را در دستور کار قرار دادند و توانستند بارها دروازه غلام زاده گلر فجر را تهدید کنند. آنها دو بار توسط هاشم نژاد صاحب موقعیت مسلم گلزنی شدند اما ضربات بی دقت او را به دروازه نبرد. تراکتور در دقیقه ۸۵ هم تیر دروازه فجر را لرزاند اما خبری از بازشدن دروازه میهمان نبود.

فجر در آخرین ثانیه‌های بازی روی اشتباه شجاع خلیل زاده تیر دروازه بیرانوند را لرزاند و در ادامه شوت مهاجم این تیم با شجاعت هرچه تمام محمد نادری دفع شد تا میزبان بازنده و غافلگیر نشود.

مصاف دو تیم با وجود بازی برتر و مالکانه تراکتور با تساوی بدون گل به پایان رسید تا سرخپوشان تبریز موقت با ۸ امتیاز در صدر باقی بمانند و فجری‌ها با این تساوی ارزشمند مقابل مدافع عنوان قهرمانی، ۶ امتیازی شود.

شاگردان پیروز قربانی در حالی ۶ امتیازی هستند که کمیته انضباطی اقوام به کسر سه امتیاز از ایم تیم به دلیل عدم دریافت مجوز ملی باشگاهداری گرفته است در غیر اینصورت فجری‌ها به عنوان پدیده لیگ بیست و پنجم باید جای تراکتور را در رتبه نخست جدول می‌گرفتند.