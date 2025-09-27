احمدی مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه فجرسپاسی، هیئت‌مدیره باشگاه فجرسپاسی در جلسه امروز شنبه ۵ مهر خود، با رأی قاطع حاتم احمدی را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه انتخاب کرد.

احمدی که فصل گذشته به عنوان قائم‌مقام در کنار حسن کریمی فعالیت داشت و سابقه ۱۰ سال حضور در سطح مدیریتی باشگاه را در کارنامه دارد و از چهره محبوب ورزش استان به شمار می‌آید، با حضور مؤثر و اشراف کامل بر امور باشگاه، نقش مهمی در موفقیت‌های تیم ایفا کرد و به عنوان مدیری کارآمد و هماهنگ شناخته شد.

مدیرعامل جدید فجر شهید سپاسی در ادامه مسیر نیز از حمایت‌ها و همراهی‌های حسن کریمی بهره‌مند خواهد بود تا این باشگاه مردمی همچنان در مسیر رشد و موفقیت گام بردارد.