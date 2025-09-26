پیروزی استقلال خوزستان در نیمه اول مقابل مس رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و مس رفسنجان در هفته پنجم لیگ برتر شامگاه جمعه ۴ مهر و از ساعت ۱۹:۱۵ با قضاوت علی سام و در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان امیر خلیفه اصل خاتمه یافت.

دو تیم در نیمه نخست بازی پایاپایی ارائه دادند و موقعیت‌هایی را روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند، اما تنها یک گل در این نیمه به ثبت رسید.

در دقیقه ۴۳، امیرحسین جلیلی‌وند موفق شد با یک حرکت دقیق و حساب‌شده توپ را وارد دروازه مس رفسنجان کند تا استقلال خوزستان با این گل از حریف پیش بیفتد. این گل لحظه مهمی در نیمه اول بود که تا پایان نیمه تغییر نتیجه‌ای نداشت.

به این ترتیب، نیمه نخست این دیدار با برتری یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید و دو تیم برای نیمه دوم آماده تغییر نتیجه یا حفظ موقعیت شدند.