به گزارش خبرنگار مهر، علی خسروی در رابطه با مسائل داوری در دیدار تیمهای فوتبال تراکتور و فجرسپاسی اظهار داشت: من این بازی مهم را با دقت تماشا کردم. حضور سعید مظفریزاده بهعنوان مدیر باشگاه بسیار ارزشمند است. او در دوران داوریاش آرامش زیادی به مسابقات میداد و همیشه از او قدردان بودهام.
وی در واکنش به اعتراضات اسکوچیچ افزود: اسکوچیچ باید بداند فجر سپاسی ضد فوتبال بازی نکرد. این تیم ضدحملات خوبی داشت و در دقیقه ۸۸ هم به تیر دروازه زد. بنابراین صحبت از اتلاف وقت یا ضد فوتبال در این دیدار بیمعناست.
خسروی ادامه داد: در ابتدای فصل، کلاسهای آموزشی ویژهای برای داوران برگزار شد و آخرین تغییرات قوانین به داوران و کمکداوران لیگ برتر تدریس شد. موعود بنیادیفر هم در این بازی قضاوتی بیطرفانه داشت، به صحنهها نزدیک بود و زاویهها را بهخوبی دید. او در فضایی پرشور و در ورزشگاه مملو از تماشاگر تبریزی، حتی با حضور پررنگ بانوان، عملکرد قابل قبولی ارائه داد.
خسروی در توصیهای مستقیم به اسکوچیچ گفت: به عنوان کسی که همیشه پیگیر داوری هستم، سه پیشنهاد دارم. نخست اینکه در اولین سفر به تهران به کمیته داوران بیایید تا تغییرات قوانین مرور شود. دوم اینکه میتوانید از مهندس مظفریزاده، یکی از داوران نخبه آسیا، درباره قوانین مرتبط با اتلاف وقت و مصدومیتها مشورت بگیرید. سوم اینکه در مصاحبهها محتاطتر باشید. در لیگ قهرمانان آسیا چنین اظهاراتی محرومیتهای سنگینی در پی دارد.
وی خاطرنشان کرد: بازگشت داوری ایران به سطح نخست آسیا و خروج از زیر سایه داوران خارجی آسان نبود. داوران ما با وجود مشکلات شخصی و شغلی، تلاش زیادی میکنند و نباید با صحبتهای غیرمسئولانه دلسرد شوند. مربیان حرفهای باید حرفهای رفتار کنند و بدانند که اظهارات نسنجیده تنها به فوتبال ایران لطمه میزند.
