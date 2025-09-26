به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی صبح جمعه در دوازدهمین دوره پیادهروی خانوادگی در یاسوج که به صورت زنده از برنامه صبح و نشاط شبکه سوم سیما پخش شد، با تبریک هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: برنامههای پیادهروی خانوادگی که به صورت مستمر و منظم برگزار میشود، در راستای تأمین نشاط اجتماعی، همدلی و همراهی مردم برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه امروز شاهد دوازدهمین دوره از این برنامه بودیم، افزود: مردم استان استقبال بسیار خوب و گرمی از این رویداد داشتند و شاهد حضور چشمگیر تمامی اقشار جامعه بودیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از حضور خلیلی، رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، در این مراسم پیادهروی، تصریح کرد: ورزشهای همگانی از جمله ورزشهایی است که با کمترین هزینه، بیشترین تأثیر را در ارتقای سلامت جسمی، روحی و اجتماعی افراد جامعه دارد.
وی در ادامه خطاب به مردم استان بیان کرد: از همراهی مستمر و ارزشمند مردم استان در این برنامهها سپاسگزارم، همراهی آنها به گونهای است که هر دوره از این رویداد، پرشورتر از دورههای قبلی برگزار میشود.
رحمانی با اشاره به حضور مستمر خود در این برنامهها تاکید کرد: بنده در تمامی دورههای پیادهروی خانوادگی حضور داشتهام و امروز نیز از آغاز مراسم، مسیر پیادهروی از گلزار شهدا تا پارک ولایت یاسوج را در کنار مردم پیمودم.
وی از حمایتهای نمایندگان مجلس نیز تقدیر کرد و یادآور شد: با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای بالایی که در ورزش استان داریم، قطعاً با برنامهریزیهای در حال انجام، شاهد تحولات بسیار خوبی خواهیم بود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه از لحاظ استعدادهای ورزشی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داریم، گفت: بهتازگی تیم ملی هندبال نوجوانان پسر قهرمان مسابقات آسیایی هندبال شدند که چهار نفر از فرزندان این استان در این تیم حضور داشتند و جالبتر اینکه در تیم منتخب هفتنفره این دوره از مسابقات، سه بازیکن از جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند که هر سه نفر از جوانان پراستعداد این استان بودند، ما به این جوانان میبالیم.
استعدادهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد نیازمند حمایت هستند
وی در ادامه با اشاره به اینکه نیازمند حمایت در سطح ملی هستیم، تصریح کرد: استعدادها و ظرفیت زیادی در ورزش داریم و برنامهریزیهای داخلی خود را با حداکثر توان پیش میبریم، اما برای شکوفایی کامل این استعدادها، نیازمند حمایتهای بیشتر در سطح ملی خصوصاً فدراسیونهای مختلف، وزیر ورزش و جوانان هستیم تا با این حمایتها بتوانیم این پتانسیلها را به بالندگی برسانیم.
لزوم توجه به نگهداری و تکمیل زیرساختهای ورزشی استان
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره زیرساختهای ورزشی افزود: از لحاظ زیرساختهای ورزشی نیز ظرفیتهای نسبتاً خوبی داریم، اما متأسفانه در گذشته نگهداری مطلوبی از برخی از آنها صورت نگرفته است. هماکنون موضوع مولدسازی، شامل مرمت و نوسازی اماکن موجود و همچنین احداث فضاهای جدید، در دستور کار جدی قرار گرفته و امیدواریم وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونها در این زمینه نیز از استان حمایت کنند، قطعاً با تحقق این حمایتها شاهد درخشش هرچه بیشتر ورزشکاران استان در عرصههای ملی و بینالمللی خواهیم بود.
وی به معرفی ظرفیتهای گردشگری و سرمایهگذاری استان پرداخت و گفت: از این فرصت استفاده میکنم و از همه هموطنان عزیز دعوت میکنم برای بازدید از استان چهارفصل ما به کهگیلویه و بویراحمد سفر کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این استان دارای دو هزار اثر تاریخی و گردشگری است که ۷۷۰ اثر آن در فهرست آثار ملی و یک اثر نیز بهعنوان میراث جهانی ثبت شده است، همچنین دارای ۳۰۰ اثر طبیعی شامل آبشارهای زیبا، رودخانههای خروشان، قلههای برفگیر، جنگلهای سرسبز و چشمهسارهای زلال و ۳۰۰ جاذبه مذهبی هستیم.
رحمانی در خاتمه با اشاره به فرصتهای سرمایهگذاری، اظهار داشت: این استان در حوزههای نفت، گاز، صنعت، کشاورزی، گردشگری، گیاهان دارویی، شیلات و معادن «از جمله معادن با ارزش مانند بوکسیت» دارای پتانسیلهای بسیار بالایی است، از همه سرمایهگذاران داخلی و خارجی دعوت میکنم تا به استان ما بیایند. ما فرش قرمز را به زیر پای سرمایهگذاران واقعی پهن میکنیم و دست آنان را به گرمی میفشاریم تا در مسیر پیشرفت، آبادانی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد، گامهای بلند و مؤثری برداشته شود.
