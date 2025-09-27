دیدار بازیکنان تیم ملی هندبال نوجوانان با استاندار کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر شنبه در دیدار اعضای تیم ملی و کار فنی هندبال کشور، حضور این تیم در مسابقات آسیایی و کسب عنوان قهرمانی را به بازیکنان، کادر فنی، خانوادههای آنان و همه هموطنان تبریک گفت.
وی این موفقیت بزرگ را که پس از ۲۲ سال قهرمانی آسیا در رشته هندبال نوجوانان را برای کشور به ارمغان آورد، غرورآفرین دانست و با اشاره به پیگیری مسابقات، اظهار کرد: لحظه به لحظه گزارشهای مسابقات را رصد میکردم و با هر خبر جدید، احساس غرور و افتخار بیشتری داشتم و در نهایت در بازی پایانی که اوج درخشش شما بود، همه ما و هم میهنان، استان و خانوادههایتان را سربلند کردید.
استاندار، کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: این تازه آغاز کار است؛ قهرمان شدن آسان است، اما قهرمان ماندن دشوار است و هنگامی که وارد این عرصه میشوید و رقابت وجود دارد، باید بیش از پیش تلاش کنید تا این جایگاه را حفظ کنید.
وی با تشکر از زحمات پارسایی مدیرکل ورزش و جوانان استان، هم گفت: استان ما دارای استعدادهای فراوانی در همه رشتههاست و یکی از دلایل حمایت ما از پارسایی این بود که در شهرستان ۱۳۰ هزار نفری، تیمی شکل گرفت و طی ۱۰ سال در ردههای مختلف افتخارآفرینی کرد و به همین خاطر بالاترین مسئولیت ورزشی استان را بر عهده او گذاشتیم.
وی بر تلاش برای ارتقای جایگاه ورزش استان در رشتههای مختلف انفرادی و گروهی تاکید کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد توجه به امر تحصیل را نیز مهم دانست و گفت: تاکید ویژهام به این دلیل است که درس را فراموش نکردید، هم به ورزش پرداختید، هم به اخلاق و هم به تحصیل توجه داشتید.
رحمانی در پایان قول داد حمایت خود از این تیم را ادامه دهد و گفت: هرجا لازم شد، ما آماده کمک و همکاری هستیم و با تلاش بیشتر سعی کنید در اذهان هموطنان جایگاه بالاتری پیدا کنید و انشالله ماندگار بمانید.
