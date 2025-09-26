اتحاد ملی، رمز پایداری در برابر تهاجم فرهنگی و نظامی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ جمشیدی روز جمعه در همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرکرد برگزار شد، اظهار داشت: این اجتماع مردمی، نماد همبستگی ملی و تجدید عهد با ارزش‌های شهداست. حضور خانواده‌ها در کنار یکدیگر، نشان می‌دهد که فرهنگ مقاومت در عمق جامعه ایرانی نهادینه شده است.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای تضعیف انسجام داخلی کشور گفت: دشمنان انقلاب اسلامی، از جنگ نظامی تا تهاجم رسانه‌ای و فرهنگی، همه ابزارهای خود را به کار گرفته‌اند تا ملت ایران را از مسیر عزت و استقلال منحرف کنند. اما تجربه‌های تاریخی نشان داده است که هرگاه مردم در کنار یکدیگر ایستاده‌اند، هیچ قدرتی توان مقابله با اراده ملی را نداشته است.

جمشیدی افزود: امروز نیز همانند دوران دفاع مقدس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل در میدان حضور دارند و اجازه نخواهند داد که امنیت و آرامش مردم خدشه‌دار شود. ایران، با تنوع قومی و فرهنگی خود، یکپارچه و مقاوم در برابر توطئه‌ها ایستاده است.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جدید تصریح کرد: دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک مکتب تربیتی است. باید این روحیه را از گلزار شهدا تا کلاس‌های درس، از مساجد تا محافل فرهنگی، به فرزندان‌مان منتقل کنیم.

معاون سپاه استان در پایان خاطرنشان کرد: آینده ایران، روشن و مقتدر خواهد بود؛ به شرط آن‌که وحدت، ایمان و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی همچنان در متن زندگی مردم باقی بماند. این مسیر، با خون شهدا آغاز شده و با حضور آگاهانه مردم ادامه خواهد یافت.