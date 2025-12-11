  1. استانها
  2. کردستان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

حجت الاسلام خورشیدی:بیجار کلکسیونی از شهدای معظم است

بیجار – امام جمعه بیجار گفت: این شهرستان در تمام جبهه‌های دفاع مقدس شهدای شاخصی تقدیم کرده و هر میدان نبرد یادآور نام یک شهید از این دیار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای سنگرسازان بی‌سنگر که در سالن شهید رحمانی برگزار شد، اظهار کرد: بیجار از شهرستان‌هایی است که در هر عرصه دفاع مقدس شهید تقدیم کرده و رشادت جوانان این منطقه بخشی از تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه شهدا با ایستادگی و پایداری خود بزرگ‌ترین درس ایثار و فداکاری را به جامعه ارائه کردند، افزود: حفظ این فرهنگ وظیفه امروز ماست و نسل جوان باید بداند امنیت فعلی کشور مرهون فداکاری‌های آنان است.

امام جمعه بیجار همچنین از بانوانی که نمایشگاه خدمات پشت جبهه را برپا کردند قدردانی کرد و گفت: این نمایشگاه یادآور نقش‌آفرینی بانوان مؤمن در دوران دفاع مقدس است که با فعالیت‌های پشتیبانی، سهم بزرگی در تقویت توان رزمندگان داشتند.

خورشیدی تصریح کرد: شهدا سرمایه‌های ماندگار کشور هستند و وظیفه امروز ما ادامه دادن راه آنان با خدمت صادقانه و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

