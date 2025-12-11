حجت الاسلام خورشیدی:بیجار کلکسیونی از شهدای معظم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خورشیدی صبح پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای سنگرسازان بیسنگر که در سالن شهید رحمانی برگزار شد، اظهار کرد: بیجار از شهرستانهایی است که در هر عرصه دفاع مقدس شهید تقدیم کرده و رشادت جوانان این منطقه بخشی از تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی است.
وی با تاکید بر اینکه شهدا با ایستادگی و پایداری خود بزرگترین درس ایثار و فداکاری را به جامعه ارائه کردند، افزود: حفظ این فرهنگ وظیفه امروز ماست و نسل جوان باید بداند امنیت فعلی کشور مرهون فداکاریهای آنان است.
امام جمعه بیجار همچنین از بانوانی که نمایشگاه خدمات پشت جبهه را برپا کردند قدردانی کرد و گفت: این نمایشگاه یادآور نقشآفرینی بانوان مؤمن در دوران دفاع مقدس است که با فعالیتهای پشتیبانی، سهم بزرگی در تقویت توان رزمندگان داشتند.
خورشیدی تصریح کرد: شهدا سرمایههای ماندگار کشور هستند و وظیفه امروز ما ادامه دادن راه آنان با خدمت صادقانه و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
نظر شما