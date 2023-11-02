معرفی ۵۰۰۰ فرصت شغلی برای حضور سرمایه گذار در وزارت میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی عصر پنج شنبه در جریان بازدید از پل تاریخی صلوات اباد شهرستان بیجار اظهار داشت: بیجار به لحاظ حوزه مأموریت‌های میراث فرهنگی و گردشگری بسیار غنی است و در حوزه میراث فرهنگی هفت هزار سال قدمت داد.

وی افزود: در این شهرستان بیش از ۶۰۰ بنای تاریخی وجود دارد که ۲۰۰ مورد آن ثبت ملی شده است.

ضرغامی تاکید کرد: شهرستان بیجار به لحاظ صنایع دستی صنایع قدمت زیادی دارد و فرش بیجار از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و شهرت جهانی دارد که خود این مهم یکی از ظرفیت‌های بزرگ گردشگری در این شهرستان محسوب می‌شود.

اتخاذ تصمیمات لازم برای فرش بیجار

وی به اهمیت رفع مشکلات این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: امروز در سفر به استان کردستان و شهرستان بیجار وضعیت این شهرستان بررسی می‌شود و برای فرش بیجار تصمیماتی اتخاذ شده است.

ضرغامی به بازار بیجار نیز اشاره و عنوان کرد: بازار بیجار از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و برای سر درب این بازار و کف سازی آن اقدامات خوبی انجام می‌شود و اعتبارات خوبی لحاظ می‌شود.

معرفی ۵ هزار فرصت شغلی برای سرمایه گذاری

وی تصریح کرد: آنچه که مهم است ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری در این شهرستان است و در وزارت میراث فرهنگی گردشگری ۵ هزار فرصت‌های شغلی معرفی شده تا سرمایه گذاران حضور یابند.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پایان به اهمیت سرمایه گذاری در شهرستان بیجار اشاره کرد و ابراز داشت: بیجار مسیر بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است و این شهرستان آینده درخشانی دارد و حوزه گردشگری به عنوان یک حوزه پایدار و پاک برای سرمایه گذاری بسیار مناسب است.