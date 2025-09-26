  1. سیاست
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

ابوترابی‌فرد: ملت ایران سلطه آمریکا را در هم شکسته است

خطیب جمعه تهران گفت: ملت ایران با قامتی بلند در برابر سلطه خارجی ایستاده و اقتدار و سلطه آمریکا در منطقه را در هم شکسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های پیش از نماز جمعه امروز در دانشگاه تهران اظهار کرد: شما و خویشتن را به رعایت ادب در محضر خداوند متعال توصیه می‌کنم. در هفته دفاع مقدس قرار داریم و با توجه به این رویداد عظیم و تحول‌آفرین، خطبه نخست را به این مهم اختصاص می‌دهم.

وی در ادامه افزود: ملت بزرگ ایران در طول حدود نیم قرن گذشته رویدادهای مهمی را خلق کرده‌اند؛ رویدادهای ملی و تأثیرگذار. به نظر می‌رسد از میان این رویدادها، چهار رویداد از جایگاه و نقش و تأثیرگذاری ویژه‌ای برخوردارند.

امام جمعه موقت تهران درباره این چهار رویداد ملی گفت: این چهار رویداد ملی استثنایی، نگاه ملت‌های منطقه و جهان را به ایران معطوف داشت. انقلاب اسلامی ایران، نخستین رویداد ملی کشور ماست؛ انقلابی که با تأثیر از فرهنگ ملی، اندیشه ناب اسلامی و مکتب عاشورا در جغرافیای ایران شکل گرفت. این انقلاب فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی در مقطعی از تاریخ سیاسی منطقه و ایران به وقوع پیوست که غرب از تمام ظرفیت خود برای تغییر کلی محیط زیست فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و دینی استفاده کرد و حکومت‌های ملی را سرنگون نمود.

حجت الاسلام ابوترابی‌فرد خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ملت ایران به عنوان یک رویداد ملی تاریخ‌ساز، با الهام از امام بزرگوار و قدرت ملت، با قامتی بلند در برابر سلطه خارجی ایستاده و با پیروزی بر ژاندارم غرب، ستون اصلی اقتدار و سلطه آمریکا در منطقه را شکست. این رویداد بسیار مهم و تعیین‌کننده بر دو رکن امت و امام، ملت ایران و امام بزرگوار و الهام از اندیشه ناب عاشورا شکل گرفت.

وی ادامه داد: دومین رویداد ملی و تاریخ‌ساز، شکل‌گیری مجلس خبرگان قانون اساسی، تدوین، تصویب و همه‌پرسی قانون اساسی است. این رویداد ملی، علمی، سیاسی و اجتماعی؛ انقلاب اسلامی را به شجره طیبه‌ای تبدیل کرد که اصل‌ها ثابت و فرع‌ها فی سماء است. قانون مترقی که حاصل قرن‌ها اندیشه فقهای برجسته و صاحب‌نظران در حوزه حکمرانی دینی است. اگر قانون اساسی بر اصول و قواعد فقهی، علمی و مبانی مستحکم وحیانی شکل نگرفته بود، حرکت نظام اسلامی بر اصول اقتدارآفرین جمهوریت و اسلامیت و مردم‌سالاری دینی با شتاب تداوم نمی‌یافت.

