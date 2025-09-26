به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدحسن ابوترابیفرد، امام جمعه موقت تهران، در خطبههای پیش از نماز جمعه امروز در دانشگاه تهران اظهار کرد: شما و خویشتن را به رعایت ادب در محضر خداوند متعال توصیه میکنم. در هفته دفاع مقدس قرار داریم و با توجه به این رویداد عظیم و تحولآفرین، خطبه نخست را به این مهم اختصاص میدهم.
وی در ادامه افزود: ملت بزرگ ایران در طول حدود نیم قرن گذشته رویدادهای مهمی را خلق کردهاند؛ رویدادهای ملی و تأثیرگذار. به نظر میرسد از میان این رویدادها، چهار رویداد از جایگاه و نقش و تأثیرگذاری ویژهای برخوردارند.
امام جمعه موقت تهران درباره این چهار رویداد ملی گفت: این چهار رویداد ملی استثنایی، نگاه ملتهای منطقه و جهان را به ایران معطوف داشت. انقلاب اسلامی ایران، نخستین رویداد ملی کشور ماست؛ انقلابی که با تأثیر از فرهنگ ملی، اندیشه ناب اسلامی و مکتب عاشورا در جغرافیای ایران شکل گرفت. این انقلاب فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دینی در مقطعی از تاریخ سیاسی منطقه و ایران به وقوع پیوست که غرب از تمام ظرفیت خود برای تغییر کلی محیط زیست فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و دینی استفاده کرد و حکومتهای ملی را سرنگون نمود.
حجت الاسلام ابوترابیفرد خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ملت ایران به عنوان یک رویداد ملی تاریخساز، با الهام از امام بزرگوار و قدرت ملت، با قامتی بلند در برابر سلطه خارجی ایستاده و با پیروزی بر ژاندارم غرب، ستون اصلی اقتدار و سلطه آمریکا در منطقه را شکست. این رویداد بسیار مهم و تعیینکننده بر دو رکن امت و امام، ملت ایران و امام بزرگوار و الهام از اندیشه ناب عاشورا شکل گرفت.
وی ادامه داد: دومین رویداد ملی و تاریخساز، شکلگیری مجلس خبرگان قانون اساسی، تدوین، تصویب و همهپرسی قانون اساسی است. این رویداد ملی، علمی، سیاسی و اجتماعی؛ انقلاب اسلامی را به شجره طیبهای تبدیل کرد که اصلها ثابت و فرعها فی سماء است. قانون مترقی که حاصل قرنها اندیشه فقهای برجسته و صاحبنظران در حوزه حکمرانی دینی است. اگر قانون اساسی بر اصول و قواعد فقهی، علمی و مبانی مستحکم وحیانی شکل نگرفته بود، حرکت نظام اسلامی بر اصول اقتدارآفرین جمهوریت و اسلامیت و مردمسالاری دینی با شتاب تداوم نمییافت.
نظر شما