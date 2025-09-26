  1. استانها
اتحاد مقدس ملت ایران رمز پیروزی در برابر دشمنان است

زنجان- مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: اتحاد مقدس ملت ایران رمز پیروزی در برابر دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن بیگدلی در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه زنجان به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: برگزاری نماز جمعه و حضور مردم در صحنه، بزرگ‌ترین نشانه پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس است و این حضور و مقاومت، همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه دشمن در طول تاریخ به دنبال سلطه و نفوذ بر ملت ایران بوده است، گفت: قرآن کریم صریحاً بیان می‌کند که خداوند اجازه نداده کفار بر مؤمنان سلطه یابند، و این حقیقت امروز در مقابله ملت ایران با زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی جلوه‌گر است.

بیگدلی با اشاره به اینکه دشمن در جنگ هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی و حتی جنگ اقتصادی و فرهنگی، همواره سه هدف اصلی «تسلیم ایران، تجزیه کشور و تغییر نظام اسلامی» را دنبال کرده است، افزود: این اهداف هیچ‌گاه متوقف نشده و تا زمانی که نبرد حق و باطل ادامه دارد، دشمنی‌ها نیز ادامه خواهد داشت.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) خاطرنشان کرد: سال‌هاست بیگانگان طرح تجزیه کشورهای منطقه از جمله ایران، عراق و سوریه را دنبال می‌کنند تا آن‌ها را به واحدهای کوچک و ناتوان تبدیل کنند. حتی در برخی محافل غربی نقشه‌هایی برای تقسیم ایران منتشر شد که در آن خوزستان و آذربایجان از ایران جدا شده بود. اما ایستادگی ملت ایران و حضور مردم در صحنه، این نقشه‌ها را با شکست مواجه کرد.

وی ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، مردم از انقلاب فاصله خواهند گرفت، اما جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد ملت همچنان پای انقلاب ایستاده است و اتحاد ملت ایران اجازه نخواهد داد که سرنوشت کشورهایی مانند سوریه، لیبی یا لبنان برای ایران تکرار شود.

بیگدلی تأکید کرد: امروز دشمنان تلاش می‌کنند اتحاد ملت ایران را بشکنند، اما رهبر معظم انقلاب اتحاد و انسجام ملت را «اتحاد مقدس» نامیدند و همه جریان‌ها، گروه‌ها و مدیران باید برای حفظ این انسجام بکوشند. وی با یادآوری شرایط دشوار ابتدای دفاع مقدس گفت: در آن روزها ارتش تازه از هم پاشیدگی رژیم پهلوی رها شده بود، سپاه هنوز به طور کامل شکل نگرفته بود و بسیج در آغاز راه بود. در چنین شرایطی دشمن با حمایت قدرت‌های جهانی به ایران حمله کرد، اما این ملت با شعار «هیهات من‌الذله» و با الهام از قیام عاشورا در برابر متجاوزان ایستاد و پیروز شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) افزود: اگر در دوران دفاع مقدس ملت ایران حتی برای سیم‌خاردار وابسته بود، امروز با اتکا به همان فرهنگ مقاومت توانسته است در حوزه‌های موشکی، پهپادی، پالایشگاهی و بسیاری از عرصه‌های علمی و صنعتی به خودکفایی برسد و تحریم‌ها را بی‌اثر کند.

وی با بیان اینکه مقاومت ملت ایران الهام‌بخش ملت‌های آزاده جهان شده است، تصریح کرد: روزی شعار «مرگ بر اسرائیل» تنها در خیابان‌های ایران شنیده می‌شد، اما امروز میلیون‌ها نفر در اروپا و آمریکا به صحنه می‌آیند و علیه صهیونیسم و استکبار جهانی فریاد می‌زنند. این ثمره دفاع مقدس و ایستادگی ملت ایران است.

بیگدلی یادآور شد: ملت ایران به پشتوانه فرهنگ عاشورا و آموزه‌های امام حسین (ع)، هیچ‌گاه زیر بار ذلت نرفته و همین روحیه حسینی موجب شده است که حتی ملت‌های غربی و دانشگاهیان در اروپا و آمریکا نیز در حمایت از مظلومان جهان به میدان بیایند.

وی افزود: پرچم جمهوری اسلامی امروز در دست ملت‌هایی قرار دارد که روزی ایران را تحریم می‌کردند و این افتخاری بزرگ برای انقلاب اسلامی است. وی با تأکید بر اینکه هفته دفاع مقدس فرصت بازخوانی رشادت‌های شهدا و ایثارگران است، گفت: حضور در مزار شهدا، تکریم خانواده‌های معظم آنان و مطالعه تاریخ انقلاب از وظایف امروز ماست. تنها با شناخت دقیق انقلاب و پیروی از ولی‌فقیه می‌توانیم پرچم انقلاب اسلامی را به دست صاحب اصلی‌اش حضرت ولی‌عصر (عج) برسانیم.

