سردارفدا:گفتمان مقاومت برگ برنده جمهوری اسلامی درجنگ‌ اخیراست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا صبح یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اینکه «امروز نباید اجازه داد ترس از جنگ در جامعه تزریق شود»، اظهار کرد: تجربه ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که تاب‌آوری مردم و اتحاد ملی مهم‌ترین برگ برنده جمهوری اسلامی است.

وی افزود: همان‌طور که در جنگ تحمیلی، آرامش، تدبیر امام خمینی (ره) و حضور مردم سرنوشت نبرد را رقم زد، در جنگ اخیر نیز شجاعت و تصمیم‌گیری مقتدرانه رهبر انقلاب، همراهی مردم و قدرت نیروهای مسلح موجب شد دشمنان به اهداف خود نرسند و در نهایت خودشان درخواست آتش‌بس کنند.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با بیان اینکه شباهت‌های بسیاری میان دفاع مقدس و جنگ اخیر وجود دارد، تصریح کرد: همان‌طور که صدام در سال ۵۹ ملت ایران را نشناخت، امروز نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار همان خطای راهبردی شدند و برآوردهایشان غلط از آب درآمد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی امروز در جایگاهی قرار دارد که نه‌تنها توان دفاعی کامل دارد بلکه از ظرفیت ضربه پیش‌دستانه نیز برخوردار است. این جایگاه، نتیجه رهبری هوشمندانه، حضور پررنگ مردم، قدرت علمی و نظامی و انسجام ملی است.

سردار فدا با اشاره به اهمیت نقش مدیریت شهری در ارتقای سرمایه اجتماعی گفت: شهرداری و شورای شهر به دلیل بیشترین تعامل با مردم می‌توانند نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کنند.

وی همچنین با هشدار درباره وضعیت آب استان اصفهان اظهار داشت: پیش‌بینی‌ها از پاییز کم‌بارش حکایت دارد و احتمال جیره‌بندی یا قطعی آب وجود دارد، بنابراین هم باید صرفه‌جویی کرد و هم از مسئولان ملی در خصوص حقابه زاینده‌رود مطالبه‌گری داشت.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان در پایان با تأکید بر اینکه «گفتمان مقاومت جواب داده است» گفت: نباید دوگانگی ایجاد شود. رهبر انقلاب تصریح کردند هیچ ملت با شرافتی پای مذاکره تحمیلی نمی‌رود. امروز باید بر داشته‌ها و توانمندی‌های خود تکیه کنیم و ان‌شاءالله قله‌های پیش‌رو را فتح خواهیم کرد.