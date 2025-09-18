  1. حوزه و دانشگاه
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها فردا جمعه ۲۸ شهریور سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه در دانشگاه تهران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها فردا جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر تهران در دانشگاه تهران خواهد بود.

