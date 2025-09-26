به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «یوهان وادفول» وزیر امور خارجه آلمان مدعی شد که تروئیکای اروپایی پیشنهادهای زیادی برای راه حل مبتنی بر مذاکرات به ایران ارائه کرده است، ولی ایران از آن استفاده نکرده است و به همین دلیل تحریم‌های گسترده‌ای را علیه این کشور تحمیل خواهیم کرد.

وی افزود: در سایه شکست مذاکرات، تحریم‌های گسترده‌تری نسبت به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تحمیل خواهیم کرد!

انگلیس، آلمان و فرانسه با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵( برجام) و طرح ادعاهای بی‌اساس و بدون اشاره به خروج یک‌طرفه آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و همچنین نقض‌های طرف‌های اروپایی، هم‌راستا با کارزار «فشار حداکثری» آمریکا علیه تهران، روند ۳۰ روزه فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را آغاز کردند.

شورای امنیت سازمان ملل امروز قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین که با هدف تعویق ۶ ماهه اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ارائه شده است را به رأی می‌گذارد.

به نوشته رویترز، تمام تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران قرار است از ساعت ۲۰ امروز به وقت آمریکا مجدداً علیه ایران اعمال شود.