  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸

ریابکوف: حل مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق دیپلماسی امکان‌پذیر است

ریابکوف: حل مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق دیپلماسی امکان‌پذیر است

معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق دیپلماسی و مذاکره امکان‌پذیر است و هیچ جایگزین معقولی برای آن وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: حل و فصل وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران فقط از طریق دیپلماسی قابل دستیابی است؛ هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد.

معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: معتقدیم که کشورهای غربی باید آرزوهای خودخواهانه خود را کنار بگذارند و با نهایت تلاش، خود را نه به سمت تخریب، بلکه به سمت یافتن راه حل های مذاکره شده هدایت کنند. حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران، مانند حل و فصل سایر بحران‌ها در خاورمیانه، تنها از طریق دیپلماسی و مذاکره امکان‌پذیر است و هیچ جایگزین معقولی برای آن وجود ندارد.

سرگئی ریابکوف این سخنان را در جلسه‌ای با عنوان «تاریخ و سیاست هسته‌ای روسیه و دیپلماسی عمومی در حوزه هسته‌ای» که توسط مرکز انرژی و امنیت با حمایت بنیاد کمک‌های مالی ریاست جمهوری این کشور برگزار شده بود، بیان کرد.

کد خبر 6631431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها