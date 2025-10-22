به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: حل و فصل وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران فقط از طریق دیپلماسی قابل دستیابی است؛ هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد.

معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: معتقدیم که کشورهای غربی باید آرزوهای خودخواهانه خود را کنار بگذارند و با نهایت تلاش، خود را نه به سمت تخریب، بلکه به سمت یافتن راه حل های مذاکره شده هدایت کنند. حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران، مانند حل و فصل سایر بحران‌ها در خاورمیانه، تنها از طریق دیپلماسی و مذاکره امکان‌پذیر است و هیچ جایگزین معقولی برای آن وجود ندارد.

سرگئی ریابکوف این سخنان را در جلسه‌ای با عنوان «تاریخ و سیاست هسته‌ای روسیه و دیپلماسی عمومی در حوزه هسته‌ای» که توسط مرکز انرژی و امنیت با حمایت بنیاد کمک‌های مالی ریاست جمهوری این کشور برگزار شده بود، بیان کرد.