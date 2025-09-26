یامین پور: حزب الله استحکام درونی بیشتری نسبت به گذشته دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید یامین پور جمعه شب در اجتماع یاران نصر که بر عرشه ناو اقیانوس پیمای شهید عبدالله رودکی برگزار شد، اظهار کرد: من از زمان دانشجویی علاقه‌مند بودم درباره لبنان کتابی بنویسم؛ از اولین سفرم که بعد از آزادسازی لبنان به آنجا رفتم و افتخار دیدار با شهید سید حسن نصرالله و شهید مصطفی بدرالدین را داشتم، این دغدغه را در دل داشتم اما شرایط هر بار مهیا نمی‌شد.

وی ادامه داد: با شهادت سید حسن نصرالله احساس کردم دیگر نمی‌توانم اخبار جنگ را از تلویزیون تماشا کنم و تصمیم گرفتم خود را به بیروت برسانم تا روایت واقعی و دقیق‌تری از جبهه مقاومت ثبت و به مخاطبان ایرانی منتقل کنم.

لحظات حساس رسیدن به بیروت و همدلی با مردم و رزمندگان

یامین‌پور درباره رسیدن خود به بیروت گفت: پرواز ما چند روز به تأخیر افتاد و زمانی که رسیدم، هنوز در روزهای اولیه جنگ بودیم و شرایط بسیار سخت و نفس‌گیر بود. مردم آواره شده بودند و خانه‌ها تخریب شده بود. در همان روزها شایعاتی درباره ترور سید هاشم صفی‌الدین توسط رژیم صهیونیستی منتشر شد که بعدها درست بودن آن ثابت شد.

او افزود: در بیروت و مناطق عملیاتی جنوب لبنان با نیروهای حزب‌الله و مردم محلی ارتباط نزدیکی برقرار کردم و تلاش کردم آنچه را که دیده و شنیده بود به صورت مستند و مکتوب به تاریخ بسپارم.

شرح بمباران‌های گسترده و خسارات جبران‌ناپذیر

وحید یامین پور به شدت ضربات و حملات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: در دو سه روز اول جنگ، اسرائیل بیش از ۳۰۰۰ نقطه در لبنان را بمباران کرد؛ از خانه‌های فرماندهان حزب‌الله، مراکز عملیات، زاغه‌های مهمات، تا تونل‌های زیرزمینی و مراکز رسانه‌ای. حتی آمبولانس‌ها و مسیرهای امدادی هدف قرار گرفتند. بسیاری از فرماندهان ارشد حزب‌الله که نیم قرن در راه مقاومت تلاش کرده بودند، به شهادت رسیدند.

او اضافه کرد: این حملات با دقت و فناوری‌های پیشرفته انجام شده و نیروهای حزب‌الله با کمترین امکانات ارتباطی مانند بیسیم و تلفن مجبور بودند در شرایطی سخت و بحرانی مقاومت کنند.

روایت لحظات سخت نیروهای مقاومت

یامین‌پور درباره وضعیت دشوار نیروهای مقاومت گفت: پس از شهادت فرماندهان و قطع ارتباطات، نیروها شب‌ها کنار ساحل قدم می‌زدند تا شاید به طور اتفاقی همدیگر را بیابند. شرایط به گونه‌ای بود که حتی نبود تجهیزات اولیه مثل بی‌سیم، کار فرماندهی را بسیار دشوار کرده بود.

تأکید بر صلابت و مقاومت حزب‌الله در بیانات رهبر انقلاب

او به بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از نماز جمعه تهران اشاره کرد که فرمودند حزب‌الله با صلابت‌تر از گذشته است و این جنگ نشان داد که ساختار حزب‌الله مقاوم‌تر از آن است که دشمن تصور می‌کند.

یامین‌پور با تأکید بر اینکه مقاومت حزب‌الله حتی پس از از دست دادن تعداد زیادی از فرماندهان، همچنان پابرجا ماند، گفت: آتش‌بس را حزب‌الله به رژیم صهیونیستی تحمیل کرد و دشمن ناچار شد به آمریکا التماس کند. این نشان‌دهنده عمق استحکام و ایستادگی حزب‌الله است.

استفاده رژیم صهیونیستی از تکنولوژی پیشرفته جنگی

وی به فناوری‌های پیشرفته و پیچیده‌ای که رژیم صهیونیستی به کار برد اشاره کرد و افزود: شاید سال‌ها بعد تازه بفهمیم اسرائیل با چه امکانات شیطانی و پیشرفته‌ای جنگید. اما حزب‌الله توانست ۶۰ روز مقاومت کند و حتی پس از آن، ساختارش باقی ماند و دست نخورده بود.

آینده مقاومت و تجربه‌های پیش رو

وحید یامین پور با بیان اینکه امروز حزب‌الله استحکام درونی بیشتری نسبت به تابستان سال گذشته دارد، ابراز امیدواری کرد که با حفظ این مقاومت و روحیه، بتوانند تجربه‌های تلخ جنگ را به درس‌های راهبردی برای آینده تبدیل کنند و روایت درست مقاومت را به نسل‌های بعدی منتقل کنند.