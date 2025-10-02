ترور نافرجام بشار اسد در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای خبری البوابه اردن مدعی شد که بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه که دسامبر ۲۰۲۴ از این کشور به روسیه گریخت، هدف ترور نافرجام قرار گرفت.

دیده‌بان موسوم به «حقوق بشر سوریه» اعلام کرد که رئیس‌جمهور مخلوع سوریه در مسکو، پایتخت روسیه، از طریق مسمومیت غذایی هدف سوءقصد قرار گرفته است.

البوابه با اشاره به پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، نوشت که «اسد دوشنبه گذشته از بیمارستانی در حومه مسکو مرخص شده و وضعیت سلامتی او اکنون پایدار است.»

این دیده‌بان با استناد به گفته یک منبع محرمانه اضافه کرد «گروهی که این اقدام را مرتکب شده، قصد داشته است تا دولت روسیه را در تنگنا قرار دهد و آن را به ترور اسد متهم کند.»

به نوشته رسانه‌ها، در طول مدت بستری شدن بشار اسد در بیمارستان، تنها دو نفر اجازه ملاقات با او را داشتند: برادرش، ماهر اسد، و منصور عزام، دبیرکل پیشین امور ریاست‌جمهوری سوریه.