کشته شدن ۵ نیروی «قسد» در حمله داعش به دیرالزور سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، پنج عضو نیروهای دموکراتیک سوریه معروف به «قسد»، در حمله داعش به استان دیرالزور در شمال شرقی سوریه کشته شدند.

بر اساس این گزارش، قسد در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد در حالی که نیروهای این گروه حمله‌ای را که توسط داعش علیه یک مقر آنها در شهرک «البحره الوسطی» در شرق دیرالزور، آغاز شده بود، دفع کردند، صبح امروز پنج نفر از اعضای آن در درگیری‌های خشونت‌آمیزی که در جریان خنثی کردن این حمله رخ داد، کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

نیروهای قسد افزودند که حمله داعش را دفع کرده و توانسته اند توطئه تروریستی را خنثی کنند و کنترل میدانی را در منطقه به دست بگیرند. همچنین به عملیات تجسسی و تعقیب عناصر تروریستی برای از بین بردن آنها در منطقه حادثه، تضمین امنیت ساکنان و ریشه‌کن کردن کانون‌های خطر ادامه می‌دهند.

گروه دیده‌بان حقوق بشر سوریه مدعی شده است که از زمان برکناری بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، تعداد حملات داعش در مناطق تحت کنترل دولت جدید کاهش یافته، اما در مناطق تحت کنترل کردها افزایش یافته است.

گروه تروریستی داعش از سال ۲۰۱۴ میلادی مناطق وسیعی را در سوریه و عراق کنترل کرد تا اینکه در سال ۲۰۱۷ از عراق و سپس در سال ۲۰۱۹ از سوریه بیرون رانده شد. با این حال، با وجود اینکه اکنون هیچ سرزمینی را در کنترل ندارد، همچنان در مناطق بیابانی دورافتاده فعال است.