۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

افسر اسرائیلی در جنوب سوریه زخمی شد

منابع خبری اعلام کردند که یک افسر رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه بر اثر یک انفجار، به شدت زخمی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک نظامی این رژیم در جنوب سوریه خبر داد.

ارتش این رژیم اذعان کرد که یک افسر بر اثر انفجاری در نزدیکی مرکزنظامی ارتش به شدت زخمی شده است.

این نظامی بر اثر انفجار مین در جنوب سوریه زخمی شده و به بیمارستان رامبام در حیفا منتقل شده است.

جزئیات بیشتری از سوی صهیونیستها منتشر نشده است.

گفتنی است که اواخر مردادماه گذشته نیز رسانه صهیونیستی «معاریو» به نقل از ارتش اشغالگر اعلام کرده بود که چهار نظامی این رژیم در حین انجام مأموریت عملیاتی در جنوب سوریه زخمی شدند.

