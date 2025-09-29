ضربه کاری مقاومت ملی سوریه به نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت ملی سوریه مسئولیت عملیات علیه نظامیان رژیم صهیونیستی در نزدیکی پایگاه اشغالگران را در جنوب سوریه برعهده گرفت.

مقاومت ملی سوریه بیان کرد: تحرکات نیروهای رژیم اشغالگر را قبل از کارگذاشتن بمب در کنار ورودی یکی از ایست‌های نظامی در حومه قنیطره رصد کرده بودیم. ما به دولت انتقالی در دمشق نسبت به سیاست پیگرد نیروهای مقاومت در درعا و قنیطره هشدار می‌دهیم.

مقاومت ملی سوریه اعلام کرد: ما تاکید می‌کنیم که این سیاست به عواقبی منجر خواهد شد که مقاومت خواهان آن نیست و برای آن برنامه ریزی نمی‌کند.

گفتنی است که رسانه های رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل از مجروحیت شدید یک نظامی این رژیم بر اثر انفجاری در جنوب سوریه و انتقال این افسر ارتش خبر داده بودند.