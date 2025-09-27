ابراز همبستگی ونزوئلا با ایران از تریبون سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایوان ادواردو جیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا به عنوان نماینده کشورش در سازمان ملل متحد در اظهاراتی در واکنش به مواضع جنگ طلبانه امریکا گفت که ایالات متحده با به راه انداختن جنگ علیه ونزوئلا و حاکمیت آن، قوانین بینالمللی را نقض میکند
وی ادامه داد که کشورش حق کامل دفاع از خود و حفظ امنیت در منطقه کارائیب و آمریکای جنوبی را دارد.
وزیر امور خارجه ونزوئلا تصریح کرد: ما تعهد خود را به ساختن جهانی که بدون سلطه یا کنترل کشورهای خاص بوده و تنها قانون در آن حاکم باشد، بار دیگر ابراز میکنیم.
وی در ادامه به تحولات فلسطین اشاره و تاکید کرد: ما مبارزه مردم فلسطین را ارج مینهیم و خواستار پایان اشغالگری اسرائیل هستیم.
جیل پینتو در ادامه به حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز اشاره و ابراز داشت: ما همبستگی خود را با کشور ایران تجدید میکنیم و تجاوز به آن را رد میکنیم.
این مقام ونزوئلا با اشاره به تلاشهای آمریکا برای تحت کنترل گرفتن سازمان ملل متحد گفت که نازیسم امروز در تلاش است تا سازمان ملل را ناکام بگذارد، در حالی که ما برای حمایت و توسعه آن تلاش میکنیم.
