به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ان بی سی نیوز به نقل از چهار منبع آگاه از جمله ۲ مسئول آمریکایی گزارش داد که این کشور خود را برای حملات علیه خاک ونزوئلا آماده می‌کند.

بر اساس این گزارش، حملات احتمالی آمریکا علیه کشور ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر صورت می‌گیرد.

منابع آگاه اضافه کردند که احتمالاً این حملات طی هفته‌های آتی آغاز خواهد شد.

ان بی سی نیوز گزارش داد که حملات مذکور که هنوز به تأیید ترامپ نرسیده باعث تشدید تنش میان دولت وی و ونزوئلا خواهد شد. منابع آگاه اضافه کردند که طرح آمریکا بر پایه حملات پهپادی علیه اعضای باندهای قاچاق متمرکز شده است.

پیش از این نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد که نیروهای مردمی در سراسر کشور برای مقابله با هرگونه تهدید از سوی «متجاوزان آمریکایی» مستقر شده‌اند.