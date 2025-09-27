معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سروش سرپرست دانشگاه در حکمی مسعود صبایی استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر این دانشگاه را به سمت معاونت پژوهش و فناوری منصوب کرد.

در حکم دکتر سروش آمده است:

نظر به مراتب تعهد، کاردانی، سوابق و تجربیات اجرائی جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب می‌شوید. باتوجه به اهمیت فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه از جنبه‌های:

- ارتباط با صنعت و انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز جامعه

- ارتقای تولیدات علمی و جایگاه دانشگاه در نظام رتبه‌بندی

- نشر مجلات و کتاب و توزیع منابع علمی

امید است با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه قدم‌های مؤثری بردارید. توفیق جنابعالی را در اجرای امور محوله از خداوند متعال خواستارم.

سروش همچنین در نامه جداگانه ای از زحمات و تلاش‌های محمدزمان کبیر معاون پژوهش و فناوری پیشین دانشگاه قدردانی کرد.