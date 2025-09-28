از زخم تا مرحم؛ نگاه ویژه مقام معظم رهبری در پرونده ۸ مهر زاهدان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، مرتضی نوری*: حادثه هشتم مهر ماه ۱۴۰۱ زاهدان زخمی عمیق بر جان جامعه سیستان و بلوچستان بود؛ زخمی که دشمنان و بدخواهان تلاش کردند با دمیدن بر آتش اختلاف، آن را به بحرانی ماندگار و بلند مدت بدل سازند. اما همان گونه که تجربه‌های تاریخی این سرزمین نشان داده است، هرگاه مردم استان در کنار رهبری انقلاب قرار گرفته‌اند، تلخی‌ها به فرصتی برای اتحاد و امید تبدیل شده است. نگاه ویژه مقام معظم رهبری به سیستان و بلوچستان، که همواره بر عدالت، وحدت و ظرفیت‌های بی‌بدیل این خطه تأکید دارند، در این ماجرا از همان روزهای اول نیز مسیر را روشن ساخت. رهبر انقلاب در همان روزها با صراحت بر احقاق حق مظلومان، تحقیق بی طرفانه و رسیدگی به مطالبات مردم تأکید کردند؛ موضعی که پیام روشنی داشت: ولایت، پناهگاه مردم است.

در میدان عمل، نماینده ولی‌فقیه در استان نقشی بی بدیل ایفا کرد. آیت‌الله محامی با پیگیری‌های بی‌طرفانه برای الحاق حق مظلوم و حضور میدانی در میان خانواده‌ها، معتمدین و علما، نشان داد که نماینده رهبری در استان و یک مقام اداری صرف نیست، بلکه تجلی عدالت و عقلانیت مقام معظم رهبری در دل جامعه است. وی با مواضع شفاف خود، هزینه‌ها را پذیرفت اما اجازه نداد حقیقت در غبار بحران گم شود. همین صداقت و شجاعت بود که پیوند مردم با رهبری را محکم‌تر کرد.

شورای راهبردی استان نیز متشکل از نماینده ولی فقیه، استاندار، رئیس کل دادگستری، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی و مدیران کل برخی از دستگاه های اجرایی، به مثابه بستر همفکری نخبگان، معتمدین و گروه‌های اجتماعی عمل کرد. این شورا، که با حمایت نماینده ولی‌فقیه و استاندار تقویت شد، به پایگاهی برای گفت‌وگوی سازنده و ترسیم راه‌های عبور از بحران تبدیل گشت. محصول این هم افزایی، شکل گیری وفاقی تازه میان اقشار مختلف مردم و مسئولان بود؛ وفاقی که نه‌تنها زخمش را التیام بخشید، بلکه پیام روشنی به دشمنان داد: پروژه‌های تفرقه افکنانه محکوم به شکست است.

اکنون که آرامش نسبی در استان برقرار است، مسئولیت بزرگ‌تری بر دوش صاحبان تریبون‌ها و رهبران اجتماعی قرار دارد. لازم است خطبا، فعالان رسانه‌ای و نخبگان دینی هم صدا با نظام جمهوری اسلامی و در راستای نگاه رهبری حرکت کنند و از طرح سخنانی که دستاویز دشمن برای دامن‌زدن به توهمات تجزیه طلبانه شود، پرهیز نمایند. همان گونه که تجربه هشتم مهر نشان داد، وحدت در سایه ولایت و هم صدایی نخبگان، تنها مسیر عبور از بحران‌هاست.

امروز زمان آن است که همه جریان‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی استان چه شیعه و چه اهل سنت، با تکیه بر رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و همراهی کارگزاران محلی، این تجربه تلخ را به سرمایه‌ای برای آینده بدل کنند. تجربه‌ای که ثابت کرد ولایت می‌تواند حتی از دل زخم‌ها، فرصتی برای وحدت و پیشرفت بیافریند. سیستان و بلوچستان در پرتو همین مسیر، می‌تواند نه تنها بر مشکلات خود فائق آید، بلکه به الگویی از همزیستی و انسجام در جهان اسلام بدل شود.

*فعال و تحلیلگر سیاسی در سیستان و بلوچستان