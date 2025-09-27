همدلی شیعه و سنی مهمترین دستاورد «دفاع مقدس» برای سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: دفاع مقدس در استان سیستان و بلوچستان، با وجود شرایط خاص جغرافیایی و فرهنگی، جلوه‌ای از همبستگی ملی و ایثار مردمان این خطه بود. رزمندگان بلوچ و سیستانی با روحیه‌ای مثال‌زدنی در جبهه‌ها حضور یافتند و نقش مهمی در پشتیبانی و دفاع از کشور ایفا کردند. خاطرات، رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان بخشی ارزشمندی از تاریخ دفاع مقدس است که باید برای نسل جوان بازگو شود.

نشر آثار دفاع مقدس در میان جوانان استان، فرصتی برای تقویت هویت ملی، آشنایی با ارزش‌های ایثار و مقاومت، و ایجاد پیوند عمیق‌تر با تاریخ معاصر ایران است. تولید مستند، نمایشگاه‌های فرهنگی، و برنامه‌های هنری با محوریت شهدای بومی و خاطرات رزمندگان منطقه، می‌تواند تأثیرگذار باشد. همچنین استفاده از زبان و نمادهای محلی در روایت‌ها، موجب ارتباط بهتر جوانان با این مفاهیم خواهد شد.

با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی استان، بهره‌گیری از رسانه‌های نوین، شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوای دیجیتال در قالب پادکست، موشن‌گرافی و کلیپ‌های کوتاه، راهی مؤثر برای انتقال پیام دفاع مقدس به نسل جدید است. این اقدامات، نه‌تنها حافظه تاریخی را زنده نگه می‌دارد، بلکه روحیه مقاومت و امید را در جامعه تقویت می‌کند.

مهمترین دستاوردهای دفاع مقدس برای کشور

مسئول رسانه سپاه پاسداران استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: دستاورد مهم جنگ برای کشور تثبیت انقلاب اسلامی در سطح دنیا به عنوان کشور مستقل و جنگیدن با بیش از ۳۰ کشور دنیا با اتکا به توان داخلی و رسیدن به خودکفایی دفاعی و تقویت روحیه ایثار و شهادت بوده است.

مصطفی دشتی زاده ادامه داد: دستاورد دفاع مقدس برای استان ما اتحاد شیعه و سنی در دفاع از کشور بود مردم استان دشمن مشترک خود را شناختند و اختلافات قومی و مذهبی جای خود را به اتحاد و برادری اسلامی در دفاع از میهن داد. دفاع مقدس زمینه‌ای شد برای تقویت وحدت شیعه و سنی از طریق هم سنگری در میدان نبرد، شناخت متقابل و درک مشترک از دشمنی و ارزش‌های دینی.

نقش جوانان در اداره کشور در هنگامه دفاع مقدس

وی افزود: جوانان و نوجوانان ستون اصلی دفاع مقدس بودند در جنگ تحمیلی شاهد بودیم که جوانان با عشق و علاقه و اخلاص در سنگرهای مختلف اعم از فرماندهی جنگ و … حضور مستمر داشتند. در دوران دفاع مقدس ثابت شد که اگر به نسل جوان جامعه اعتماد شود معجزه رخ می‌دهد فرماندهی فرماندهانی همچون شهید حسن باقری در اوج جوانی جهان را به حیرت آورده بود این الگوها امروزه هم قابل تکرار است و باید به نسل جوان امروزی اعتماد کنیم.

مسئول رسانه سپاه پاسداران استان گفت: در سطح استان سیستان و بلوچستان با واگذاری کارها و اعتماد به جوانان باتوجه به انرژی، انگیزه و خلاقیت و نگاه جسورانه ای و تسلط به ابزارها و فناوری‌های روز مشکلات قابل حل می‌شود.

وی افزود: دفاع مقدس فقط درگیری با دشمن در میدان نبرد نبود، بلکه ترکیبی از ارزشها، باورها و رفتار انسانی و دینی بود که از دل جامعه برخواسته بود؛ رزمندگان با اعتقاد راسخ به خدای متعال در کمترین شرایط و با کمترین امکانات با اتحاد کامل اجازه ندادند یک وجب از خاک ایران جدا شود. بنابراین دفاع مقدس یک الگو فرهنگی، مقاومت، وحدت و از خود گذشتگی و انسانیت است.

ضرورت الگوسازی شهدای بومی و رزمندگان استان برای جوانان سیستانی و بلوچ

دشتی زاده تصریح کرد: مردم استان با زندگی در شرایط سخت و محروم اما با عزت، به شجاعت مهمان نوازی و غیرت و وفاداری مشهور هستند دفاع مقدس با فرهنگ مردمان سیستان و بلوچستان هماهنگ است چون مردم ما مردمی با عزت، مقاوم با غیرت و فداکار هستند که هم در دوران جنگ و هم امروزه سهم بزرگی در امنیت و اقتدار کشور دارند.

وی بیان کرد: با الگوسازی از شهدای بومی و رزمندگان استان معرفی ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری شهدا می‌توان نسل جوان امروزی را به سیره شهدا گره بزنیم.

مسئول رسانه سپاه استان در پایان خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه یکی از مهمترین اهداف دشمن در این استان ایجاد اختلافات قومی و مذهبی بود جوانان و مردم این استان با هوشیاری کامل و وحدت مثال زدنی با صدور بیانیه‌ها و حضور در تجمعات وحدت و مقاومت اعلام آمادگی کردند یکی از مهم‌ترین کارهای انجام شده در جنگ ۱۲ روزه در این استان کمک مردم به نیروهای انتظامی و نظامی جهت تأمین امنیت پایدار مرزها بود که در این امر موفق شدند و اجازه سو استفاده به دشمن را ندادند.

دفاع مقدس تداعی گر رشادت‌ها، ایثار و شهامت جوانان ایرانی است

مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه هشت سال دفاع مقدس مظلومیت، اقتدار و سرافرازی ملت ایران را به جهان اثبات کرد و گفت: واژه «دفاع مقدس» در ذهن و قلب مردم ایران، تداعی‌گر رشادت، ایثار، جهاد، شهامت و شهادت است و به دلیل آفرینش برگ‌های زرین در تاریخ کشور، برای جوانان و نوجوانان، ارزشمند است.

سرهنگ محمد قورزایی افزود: در دوران دفاع مقدس، جبهه به هم‌پیوسته‌ای از استکبار جهانی شامل کشورهای غربی و اذناب آنان در مقابل ملت ایران صف‌آرایی کرد که هدف اصلی آن، نابودی انقلاب اسلامی بود؛ انقلابی که بر اساس اعتقادات مردم شکل گرفته، رژیم طاغوت و استبداد را سرنگون کرده و جبهه جدیدی را در مقابل غرب و استکبار گشوده بود و منافع آنان را در غرب آسیا تهدید می‌کرد.

وی با اشاره به محاسبات غلط دشمنان ادامه داد: دشمنان با این تصور که انقلاب اسلامی به تازگی پیروز شده، ساختارها دچار ازهم‌گسیختگی شده و ارتش وابستگی شدیدی به آمریکا دارد و نمی‌تواند از کشور دفاع کند، به میهن ما حمله کردند؛ اما آنچه که در دوران دفاع‌مقدس اتفاق افتاد، حضور سازمان‌یافته مردم در قالب گردان‌های بسیج در تمامی جبهه‌های جنوب، غرب و جنوب غرب کشور بود که در طول جنگ تحمیلی در مقابل تمامی تجهیزات و امکانات کشورهای غربی که در اختیار صدام قرار گرفته بود، ایستادگی و در نهایت، اراده خود را بر استکبار تحمیل کردند.

اهداف دشمن در دو مقطع دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه

مسئول ستاد تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه سلمان استان با اشاره به تفاوت اصلی هدف دشمن در دو مقطع هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: در آغاز جنگ تحمیلی، هدف نابودی انقلاب اسلامی بود، اما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، هدف دشمن جلوگیری از نابودی خودش بود. رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان‌الاقصی که از سوی نیروهای مقاومت فلسطین صورت گرفت، عملاً نابود شده بود و اگر آمریکا و اروپا به کمک آن نمی‌آمدند، تا امروز فروپاشیده بود. این رژیم دچار فروپاشی سیاسی، اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی و امنیتی شده بود که خود شکستی بزرگ محسوب می‌شود.

در دوران دفاع مقدس، مردم سیستان و بلوچستان با وجود تنوع مذهبی و قومی، نمونه‌ای درخشان از وحدت و همدلی را به نمایش گذاشتند. شیعه و سنی در کنار هم، با دل‌هایی سرشار از ایمان و غیرت، برای دفاع از خاک وطن به میدان آمدند. این اتحاد، نه‌تنها مرزهای جغرافیایی را بی‌معنا کرد، بلکه نشان داد که در برابر دشمن، تفاوت‌های مذهبی جای خود را به برادری و هم‌پیمانی می‌دهند.