آبتین: ۱۰۰ متر تور ماهیگیری غیرمجاز در سد «پیشین» جمع آوری شد

الهام آبتین در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان راسک در حوزه سد پیشین، بیش از ۱۰۰ متر تور غیرمجاز متخلفان و صیادان غیرمجاز آبزیان کشف شد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه به اینکه سد پیشین یکی از زیستگاههای اصلی تمساح پوزهکوتاه در جنوب استان است و احتمال گیر افتادن تمساح در داخل تورهای ماهیگیری وجود دارد، محیطبانان یگان حفاظت محیط زیست شهرستان راسک بلافاصله پس از کشف تورها، باهمکاری نگهبانان سد پیشین نسبت به جمعآوری و جلوگیری از آسیب به این گونه ارزشمند اقدام کردند.
آبتین افزود: صیادی غیرمجاز نهتنها به جمعیت آبزیان آسیب میرساند، بلکه تهدید جدی برای حیات وحش و تنوع زیستی بهویژه گونههای در معرض خطر مانند تمساح پوزهکوتاه به شمار میرود. ما از همه شهروندان درخواست میکنیم در حفاظت از محیط زیست همکاری کنند و هرگونه تخلف را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.
