به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان، بر تقوای فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: تقوا در حفظ خود از انحرافات فکری و اخلاقی و تقویت وحدت جامعه اسلامی تجلی می‌یابد.

وی با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی و امام حسن عسکری (ع) را گرامی داشت.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، به سختی‌های دوران امامت امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) اشاره کرد و اقدامات آنها را در دو محور تقویت بنیان‌های اعتقادی و انسجام جامعه اسلامی خلاصه کرد.

آیت الله محامی داستان حضرت عبدالعظیم حسنی را مثال زد که چگونه با تکریم امام هادی (ع) در نوجوانی، ولایت‌مداری و معرفت خود را نشان داد؛ حضرت عبدالعظیم با مراجعه به امام هادی (ع) برای تأیید عقایدش، حساسیت ائمه در پالایش اعتقادات را نشان داد.

وی بر لزوم دقت در دریافت اطلاعات از منابع موثق تأکید و از سخنان نسنجیده به نام دین انتقاد کرد.

امام جمعه زاهدان دفاع مقدس را ادامه‌دار دانست و مقاومت حزب‌الله لبنان و شهید سید حسن نصرالله را امتداد آن خواند و گفت: بر شناخت و الگوگیری از شهدا و انتقال درس‌های آنها به نسل جدید امری مهم و ضروری است.

امام جمعه زاهدان به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و بر چهار نکته محوری تأکید کرد: استفاده از استعداد جوانان، حفظ وحدت، اهمیت فناوری هسته‌ای و پرهیز از مذاکره با آمریکا. فناوری هسته‌ای سرمایه علمی ملی ایران است و بر عدم عقب‌نشینی از آن توسط رهبر انقلاب تاکید شده است.

آیت الله محامی همچنین بر لزوم حفظ وحدت در جامعه تأکید کرد و آن را عامل اصلی پیروزی در دفاع مقدس و دفاع اخیر ۱۲ روزه دانست و از مردم خواست تا با بصیرت و رشد معنوی، وحدت خود را حفظ کنند و آماده جان‌نثاری برای انقلاب و میهن باشند.

در پایان، نماینده ولی‌فقیه بر لزوم الگوگیری از شهدا و انتقال ارزش‌های آنها به نسل جدید تأکید و از مردم خواست تا با شناخت درست از دفاع مقدس و قهرمانان آن، فضای مقاومت را در جامعه زنده نگه دارند.