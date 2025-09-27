مدیریت به موقع، برنج را به ابربحران تبدیل نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۵ مهر ماه مراسم آغاز سال جدید زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان بازرسی کشور، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت جهاد کشاورزی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این مراسم، گفت: طی دو سال گذشته در عرصه بین‌المللی شاهد اتفاقاتی بودیم اگرچه برای کشور حرف جدیدی نیست اما در عرصه‌های بین‌الملل حرف جدیدی است.

وی افزود: متولیان بخش کشاورزی در تولید و تأمین معیشت مردم وظیفه مهم برای ایستادگی ایران دارند. کار دشواری است در شرایطی که برای تحقق برنامه هفتم و رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده به منابع مالی زیادی نیاز داریم.

وی ادامه داد: در شرایط محدودیت منابع مالی باید تلاش ما در راستای بهبود مدیریت و بالا بردن بهره‌وری است. نگه داشتن چنین شرایطی کار ساده‌ای نیست.

این نماینده خانه ملت با بیان اینکه در مقطع زمانی هستیم که کل ارز دولت برای تأمین دلرو، کالاهای اساسی و… حدود ۱۱ میلیارد دلار است که در مقابل نیاز مردم و بازار عدد کوچکی است. بنابراین ناگزیر به افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع پایه هستیم.

وی تاکید کرد: بهره‌وری را باید در ۳ حوزه آب، خاک و هوا بهبود دهیم.

تاجگردون در ادامه با اشاره به مطالبات گندم کاران اظهار کرد: امسال با تلاش دولت و مجلس حدود ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است در حالی که سال گذشته در این زمان فقط ۴۰ تا ۵۰ درصد مطالبات گندم کاران استان‌های گرمسیری پرداخت شده بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تأمین نیازمندی مردم با ۷ تا ۸ میلیارد دلار منابع ارزی کار ساده‌ای نیست، اظهار کرد: امسال موضوع برنج در حال تبدیل شدن به ابربحران بود اما ورود به موقع، موضوع مدیریت شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: مدیریت بهینه لازم است تا فشار در محدودیت صادراتی، نابرابری منابع ارزی و… تاثیری در بازار نگذارد. با این محدودیت‌ها نباید انتظار تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی را داشته باشیم.