مهری: مانده مطالبات کشاورزان گلستان به کمتر از ۲ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، روح اله مهری، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پرداخت مبلغ حدود ۴۵۵ میلیارد تومان توسط سازمان هدفمندی یارانهها در روز پنجشنبه سوم مهرماه، میزان کل پرداختیها به حساب گندمکاران استان به بیش از ۹۸ درصد رسید.
وی افزود: گندم استان گلستان از لحاظ کیفی رتبه اول کشور را داراست و گندم خریداری شده از کشاورزان به میزان ۶۰۲ هزار تن و به ارزش ۱۲ هزارو ۳۳۰ هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: با این اقدام، مانده مطالبات کشاورزان استان به کمتر از ۱۸۲ میلیارد تومان (۲ درصد) کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل منابع بودجه عمومی، مطالبات گندمکاران در ماههای فروردین، اردیبهشت و تا تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ بهطور کامل (۱۰۰ درصد) تسویه شده است.
