۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

مهری: مانده مطالبات کشاورزان گلستان به کمتر از ۲ درصد رسید

گرگان-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: با پرداخت ۴۵۵ میلیارد تومان توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها مانده مطالبات گندم‌کاران گلستان به کمتر از دو درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح اله مهری، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پرداخت مبلغ حدود ۴۵۵ میلیارد تومان توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها در روز پنج‌شنبه سوم مهرماه، میزان کل پرداختی‌ها به حساب گندم‌کاران استان به بیش از ۹۸ درصد رسید.

وی افزود: گندم استان گلستان از لحاظ کیفی رتبه اول کشور را داراست و گندم خریداری شده از کشاورزان به میزان ۶۰۲ هزار تن و به ارزش ۱۲ هزارو ۳۳۰ هزار میلیارد تومان است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: با این اقدام، مانده مطالبات کشاورزان استان به کمتر از ۱۸۲ میلیارد تومان (۲ درصد) کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل منابع بودجه عمومی، مطالبات گندمکاران در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و تا تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ به‌طور کامل (۱۰۰ درصد) تسویه شده است.

