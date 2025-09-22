امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار و بدون نتیجه پایان یافت.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو این شورا در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه امروز هم اعضای شورای قیمت‌گذاری بر سر قیمت خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به توافق نرسیدند.

وی با اشاره به مخالفت اعضای دولتی این شورا، افزود: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضای دولتی این شورا با نرخ اعلام شده از سوی کارشناسان مخالفت کردند.

این عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با بیان اینکه نمایندگان دولت در این شورا نگاه درستی به موضوع گندم و اهمیت تأمین آن در داخل ندارند، اظهار کرد: با وجود تأکیدات کارشناسان مبنی بر اینکه گندم مرتبط با امنیت غذایی و استقلال و عزت کشور است از این‌رو تولید آن در داخل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به این موضوع توجهی ندارند. حتی با وجود محدودیت‌های منابع آبی و خشکسالی تأمین محصولات استراتژیک در کشور با استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و افزایش بهره وری شدنی است اما قدرت مالی کشاورزان به آنها اجازه حرکت به سوی کشاورزی نوین نمی‌دهد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی تصریح کرد: در روش قیمت گذاری گندم تاکید شده نرخ تمام شده به اضافه سود متعارف اما باز هم دولتمردان با این قیمت موافقت نکردند و جلسه به هفته آینده موکول شد.

عالمی با بیان اینکه جلسات بدون نتیجه در حال تکرار است، گفت: حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این شورا از اهیمت بسیاری برخوردار است و انتظار می‌رود در این راستا نمایندگان حضور پررنگی داشته باشند.