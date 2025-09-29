معاون وزیر جهاد: کمبودی در کالاهای اساسی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست راهبردی مدیران ستادی و استانی شرکت بازرگانی دولتی ایران که در حاشیه دومین روز همایش آغاز سال جدید زراعی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، سید سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن تبیین برنامه‌های کلان تأمین و توزیع کالاهای اساسی، بر استمرار آرامش در بازار و تأمین پایدار امنیت غذایی کشور تأکید کرد.

راد با تشریح تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه تحت مدیریت خود گفت: با تمام توان در مسیر تأمین گندم و توزیع آرد مورد نیاز پخت نان و تدارک کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر و روغن با نرخ‌های مصوب گام برمی‌داریم تا باری از دوش مردم برداشته شود.

وی با تأکید بر اینکه در زمینه کالاهای اساسی هیچ کمبودی وجود ندارد و نرخ این اقلام هیچ تغییری نکرده است، افزود: کالاهای موجود در بنادر شمالی و جنوبی کشور و محموله‌هایی که از طریق کشتی به این بنادر حمل می‌شوند، طبق برنامه‌ریزی دقیق و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز ذخیره‌سازی منتقل می‌شوند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اعلام ذخایر موجود گندم، پاسخگوی نیاز کشور تا پایان سال جاری است و ذخیره‌سازی سایر کالاهای اساسی نیز کفاف مصرف چند ماهه کشور را می‌دهد، عنوان کرد: علاوه بر تولید داخلی، کشتی‌های حامل کالاهای اساسی نیز طبق برنامه در مسیر بنادر کشورمان در حرکت هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش تنظیم بازار در مدیریت کالاهای اساسی، تصریح کرد: در تعیین نرخ تضمینی خرید گندم، تابع سیاست‌های دولت و مجری تصمیمات شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی هستیم. در پایان این نشست، مدیران کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها با طرح دیدگاه‌های تخصصی خود، بر تعهد مجموعه‌های استانی برای خدمات‌رسانی به مردم در سراسر کشور تحت هر شرایطی، تأکید کردند.